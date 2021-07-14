На слуху: жена Мамонова рассказала о его состоянии

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.Боярский прокомментировал госпитализацию с COVID-19РИА НовостиАктер Михаил Боярский опроверг информацию о том, что он был госпитализирован с коронавирусом. Ранее в СМИ появились слухи, что он лежит в стационаре три дня, а болеет COVID-19 уже семь дней.Читать новость полностьюБилан нашел выход из конфликта с Покровским@bilanofficialДима Билан предложил решение конфликта с Максимом Покровским. Ранее звезды публично конфликтовали.Читать новость полностьюЗаворотнюк переписала дом на матьРИА НовостиРежиссер Анатолий Демидов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк переписала свой загородный дом на мать. Она владеет несколькими объектами недвижимости в России и за границей.Читать новость полностью"Все, кранты": жена Мамонова рассказала о его состоянииРИА НовостиСупруга Петра Мамонова Ольга рассказала об ухудшении состояния музыканта. Она отметила, что ее муж уже 18 суток находится на ИВЛ, он до сих пор в коме, а самостоятельно он дышать не может.Читать новость полностьюДогилеву выписали из больницы после ковидной пневмонииРИА НовостиГоспитализированная 8 июля актриса Татьяна Догилева выписана из больницы после перенесенной коронавирусной пневмонии. Она написала пост на своей странице в Facebook.Читать новость полностью