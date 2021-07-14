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На слуху: жена Мамонова рассказала о его состоянии

Анна Арсеньева
42 минуты назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: жена Мамонова рассказала о его состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боярский прокомментировал госпитализацию с COVID-19

Актер Михаил Боярский опроверг информацию о том, что он был госпитализирован с коронавирусом. Ранее в СМИ появились слухи, что он лежит в стационаре три дня, а болеет COVID-19 уже семь дней.

Билан нашел выход из конфликта с Покровским

@bilanofficial
Дима Билан предложил решение конфликта с Максимом Покровским. Ранее звезды публично конфликтовали.

Заворотнюк переписала дом на мать

Режиссер Анатолий Демидов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк переписала свой загородный дом на мать. Она владеет несколькими объектами недвижимости в России и за границей.

"Все, кранты": жена Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга Петра Мамонова Ольга рассказала об ухудшении состояния музыканта. Она отметила, что ее муж уже 18 суток находится на ИВЛ, он до сих пор в коме, а самостоятельно он дышать не может.

Догилеву выписали из больницы после ковидной пневмонии

Госпитализированная 8 июля актриса Татьяна Догилева выписана из больницы после перенесенной коронавирусной пневмонии. Она написала пост на своей странице в Facebook.
Звёзды,Анатолий Демидов,Татьяна Догилева,Петр Мамонов,Анастасия Заворотнюк,Максим Покровский,Михаил Боярский,Дима Билан,РИА Новости,
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