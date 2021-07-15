Как живёт бывшая жена Сергея Шнурова?

35 лет исполнилось ресторатору, светской львице и бывшей жене солиста группы “Ленинград” Матильде Шнуровой.

Фото: Instagram Instagram

“Сегодня думаю о том, что возраст очень относительное понятие. Моя мама, например, в этом возрасте имела двоих детей и выращивала розы на балконе. А у меня нет детей и я с подругами в 4 утра в одежде прыгаю в бассейн под викенда. Мы ограничены разве что биологически временем. Об этом я помню всегда”,- поделилась девушка мыслями в социальных сетях.

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В начале недели экс-супруга Шнура улетела с Настей Ивлеевой, Дианой Коркуновой и другими друзьями на остров Миконос, где вчера отметила день рождения. С раннего утра девушку ждал праздничный завтрак, а потом они с подругами спели песню “Снова я напиваюсь” Славы Марлоу. Композиция, очевидно, охарактеризовала настрой светской львицы на день. Потом девушки отправились купаться в море.

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Девушки делятся фотографиями в социальных сетях, на которых видно как они весело и с удовольствием проводят время время на отдыхе, ни в чём себе не отказывая. К слову, Миконос называют греческой Ибицей, сюда в отпуск приезжают известные и богатые люди. Подруги добрались до места на частном самолёте, о чём рассказали в Instagram.

Матильда и Сергей Шнуровы развелись три года назад. Они были женаты с 2010 по 2018 год. Матильда признавалась, что провела 11 лет с лучшей группой страны. Причины развода пара так и не назвала, но Сергей вскоре женился вновь, избранницей артиста стала ещё одна светская львица Ольга Абрамова . Невеста оказалась не только хороша собой, но и сказочно богата.

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Через год после развода Матильда дала интервью Ксении Собчак , в котором очень тепло отзывалась о бывшем муже. В частности, Матильда сказала: «О Сереже могу сказать только хорошее. И хорошее могу вспомнить». Однако новая свадьба мужа ее обескуражила, женщина этого не ожидала.

Сейчас все ее свободное время занимает бизнес. Матильда – ресторатор и директор балетной школы в Санкт-Петербурге. После развода Матильда изменила свой образ. Она постриглась более коротко и сделала челку.