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Диетолог рассказала, как выявить пальмовое масло в еде

Стелла Шмель
40 минут назад
Из-за пальмового масла могут возникнуть болезни сердца.
Диетолог рассказала, как выявить пальмовое масло в еде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
О том, как определить пальмовое масло в продуктах, рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева в беседе с агентством "Прайм".
Из-за того, что жировой состав пальмового масла на 50% представлен насыщенными жирами, употребление его в пищу может повысить риск атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов: инсультов и инфарктов.
Однако выявить в продукте пальмовое масло самостоятельно невозможно, потребуется лаборатория. Но если при изготовлении использовался этот продукт, он должен быть указан в составе.
"Обратите внимание на такие обозначения: растительное масло (должен быть указан конкретный вид масла), пальмовый олеин, пальмовый стеарин, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, кондитерский жир, растительный заменитель жира, заменитель молочного жира, эквиваленты масла какао, заменители масла какао, фритюрные жиры, сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топлёная смесь, маргарин".
Ранее "Рамблер" писал, что врачи назвали лучшие напитки в жару.
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