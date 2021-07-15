Диетолог рассказала, как выявить пальмовое масло в еде

Из-за того, что жировой состав пальмового масла на 50% представлен насыщенными жирами, употребление его в пищу может повысить риск атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов: инсультов и инфарктов.

Однако выявить в продукте пальмовое масло самостоятельно невозможно, потребуется лаборатория. Но если при изготовлении использовался этот продукт, он должен быть указан в составе.