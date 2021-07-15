"Блатных лекарств не доставали": коллега Алферовой

Дело в том, что весь прошлый сезон Алферова отработала в театре и вела активную социальную жизнь. А в июле, когда начался отдых, попала в больницу вместе со своим 69-летним мужем.

Ни сама артистка, ни ее родственники не хотят общаться с журналистами, что породило множество домыслов.

Но до коллеги Алферовой удалось дозвониться журналисту "Комсомольской правды" и выяснить, как проходит лечение.

"Народная артистка проходит лечение в обычной московской больнице, куда ее доставили, так как в коронавирусном отделении именно этой клиники были свободные места. Никаких «блатных», «дефицитных», «очень дорогостоящих» лекарств ей не доставали. Лечение она получает по протоколу, как и все больные".