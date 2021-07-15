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"Блатных лекарств не доставали": коллега Алферовой о ее лечении

Стелла Шмель
27 минут назад
О лечении от коронавируса народной артистки Ирины Алферовой и ее супруга Сергея Мартынова ходит множество слухов.
"Блатных лекарств не доставали": коллега Алферовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Дело в том, что весь прошлый сезон Алферова отработала в театре и вела активную социальную жизнь. А в июле, когда начался отдых, попала в больницу вместе со своим 69-летним мужем.
Ни сама артистка, ни ее родственники не хотят общаться с журналистами, что породило множество домыслов.
Но до коллеги Алферовой удалось дозвониться журналисту "Комсомольской правды" и выяснить, как проходит лечение.
"Народная артистка проходит лечение в обычной московской больнице, куда ее доставили, так как в коронавирусном отделении именно этой клиники были свободные места. Никаких «блатных», «дефицитных», «очень дорогостоящих» лекарств ей не доставали. Лечение она получает по протоколу, как и все больные".
Известно, что Алферова и Мартынов достаточно тяжело переносят болезнь, никто из них не делал прививку от коронавируса.
Звёзды,Ирина Алферова,Сергей Мартынов,Комсомольская правда,
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