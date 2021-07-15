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Дочь Заворотнюк призналась, что болеет уже два года

WomanHit.ruиещё 8
1 час назад
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк призналась своим подписчикам, что на протяжении двух лет борется с серьезной болезнью. Об этом девушка рассказала в своем личном аккаунте в Instagram.
Дочь Заворотнюк призналась, что болеет уже два года
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru
Заворотнюк сообщила, что ее поклонники привыкли видеть ее в хорошем настроении, однако у нее «в душе большая драма».
«Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала дочь артистки.
Анна заявила, что отказалась от общения с друзьями и всех возможных удовольствий.
«Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати», — призналась девушка.
Наследница Анастасии отметила, что лечится и уверена, что «все будет хорошо».
«Я очень долго сомневалась, говорить об этом или нет. Общаясь с вами, я хотела нести хорошее настроение и позитив. Но сейчас захотелось закричать о своей проблеме, не чтобы меня жалели, а просто быть искренней с вами. Я скрывала это, потому что о таких вещах сложно сознаться даже себе самой, не только вам», — заключила Заворотнюк.
Звёзды,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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