Дочь Заворотнюк призналась, что болеет уже два года

«Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказала дочь артистки.
«Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати», — призналась девушка.
«Я очень долго сомневалась, говорить об этом или нет. Общаясь с вами, я хотела нести хорошее настроение и позитив. Но сейчас захотелось закричать о своей проблеме, не чтобы меня жалели, а просто быть искренней с вами. Я скрывала это, потому что о таких вещах сложно сознаться даже себе самой, не только вам», — заключила Заворотнюк.