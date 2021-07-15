Дочь Заворотнюк призналась, что давно тяжело болеет

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк
призналась в своем Instagram, что уже два года борется с серьезной болезнью.
Фото: @anna_zavorotnyuk@anna_zavorotnyuk
Так, Анна Заворотнюк
рассказала, что несмотря на то, что в Сети ее привыкли видеть в хорошем настроении, у нее "в душе большая драма".
«Мой диагноз: депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с ней с помощью специалистов», — отметила дочь популярной актрисы.
Девушка призналась, что отказалась от всевозможных удовольствий и общения с друзьями.
«Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчиво. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то делать. А порой я не могу даже встать с кровати», — рассказала Анна.
Однако Заворотнюк заявила, что борется с болезнью и уверена, что «все будет хорошо».
«Я очень долго сомневалась, говорить об этом или нет. Общаясь с вами, я хотела нести хорошее настроение и позитив. Но сейчас захотелось закричать о своей проблеме, не чтобы меня жалели, а просто быть искренней с вами. Я скрывала это, потому что о таких вещах сложно сознаться даже себе самой, не только вам», — заключила девушка.
*Прим.ред: орфография и пунктуация автора сохранены.