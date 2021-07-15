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Миллион за видео: сколько стоят услуги звезд

Анна Арсеньева
1 час назад
Корпоративы - не единственный способ заработка российских звезд. Еще есть немало услуг, которые можно заказать у отечественных артистов за деньги. Например, записать видео или аудиосообщение с поздравлением. "Рамблер" выяснил, сколько это все стоит.
Миллион за видео: сколько стоят услуги звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Еще в первую волну пандемии коронавируса среди артистов стало популярно поздравлять людей с какими-либо праздниками за деньги. То есть за определенную сумму любимый актер или, например, певец звонит человеку, записывает ему персональное аудиосообщение или видеоролик. Часто полученные средства направляют на благотворительность. Так, на сайте mdvideo.ru есть список звезд и прайс на стоимость такой услуги. Поздравление Никиты Ефремова, Владимира Епифанцева, Юлии Топольницкой, Дарьи Мельниковой или Варвары Шмыковой стоит по пять тысяч рублей. За праздничную речь Лизы Боярской, Юры Борисова, Лукерьи Ильяшенко, Алексея Кортнева нужно заплатить уже 10 тысяч рублей.
Один из самых "дорогих" актеров в списке - Эммануил Виторган. Его поздравление стоит 30 тысяч рублей. А Ирина Горбачева поздравляет с днем рождения за 20 тысяч.
скриншот с сайта mdvideo.ru
Несколько дней назад рэпер Джиган тоже опубликовал свой прайс на аудиосообщения и видео. Стоимость его услуг оказалась несколько выше и достигла миллиона рублей:
"Поздравления с днем рождения от меня для вас и ваших друзей с пожеланиями "быть на чилле и расслабоне": аудио - 500к, видео - один миллион рублей",
- написал артист в Stories в своем Instagram-аккаунте.
скриншот из Instagram
Что касается корпоративов, здесь суммы уже не на один миллион рублей. Так, Лолита готова выступить на чьем-либо мероприятии за 30–50 тысяч евро. По нынешнему курсу, это примерно 2,6-4,4 миллиона рублей.
Согласно прошлогодним данным, Филипп Киркоров берет за корпоратив шесть миллионов, Ольга Бузова - 2,5 миллиона, Сергей Жуков - 3,5 миллиона, а Моргенштерн - четыре. Однако в этом году суммы, вероятно, выросли.
Звёзды,Юлия Топольницкая,Никита Ефремов,Лукерья Ильяшенко,Эммануил Виторган,Ирина Горбачева,Алексей Кортнев,Сергей Жуков,Дарья Мельникова,Ольга Бузова,Владимир Епифанцев,Филипп Киркоров,
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