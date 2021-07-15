Миллион за видео: сколько стоят услуги звезд

Еще в первую волну пандемии коронавируса среди артистов стало популярно поздравлять людей с какими-либо праздниками за деньги. То есть за определенную сумму любимый актер или, например, певец звонит человеку, записывает ему персональное аудиосообщение или видеоролик. Часто полученные средства направляют на благотворительность. Так, на сайте mdvideo.ru есть список звезд и прайс на стоимость такой услуги. Поздравление Никиты Ефремова
, Владимира Епифанцева
, Юлии Топольницкой
, Дарьи Мельниковой
или Варвары Шмыковой стоит по пять тысяч рублей. За праздничную речь Лизы Боярской, Юры Борисова, Лукерьи Ильяшенко
, Алексея Кортнева
нужно заплатить уже 10 тысяч рублей.