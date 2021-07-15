Звезды прокомментировали смерть Петра Мамонова

"Проект Мамонова «Звуки Му» был серьёзным ответом Москвы на развитие петербургского рока. Жалко, хороший был человек, яркий. «Шапито-шоу» — гениальный фильм вообще, просто чудесный. Я бы не сказал, что Петя — актёр. Всё-таки слишком многих актёров я знал за жизнь благодаря своей профессии. Скорее актёром можно назвать человека, который окончил «Щуку», например, или «Щепку». А Мамонов — творец, незаурядный мыслитель", — сказал Дибров порталу News.ru.
"Петр Мамонов был величиной, махиной. Я очень благодарна, что успела поговорить с ним - не только как журналист, но и как человек."
«Я не был с ним лично никогда знаком, но для меня абсолютно однозначно замечательный актер был. Я не знал его музыкальных работ, точнее слышал, но меня никогда не впечатляло. А вот актер он был действительно великолепный, те образы, которые он создал в картинах Павла Лунгина «Остров» и «Царь», конечно, это потрясающие актерские работы. Конечно, очень-очень жаль».
«Если в рок-н-роле и может быть самый правильный (я не скажу слово «святой», но на пути к этому) человек — это, конечно же, Пётр Николаевич, который мог совмещать вроде бы такой не очень правильный рок-н-рол с мыслями о небе и о Боге. Для меня это какой-то разрыв: я до сих пор не могу понять, в какую сторону двигаться. А он как-то нашёл правильную дорогу, дорогу к Богу», — сказал Галанин в беседе с телеканалом «Москва 24»
«Петя – человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал».
«Конечно, очень печально, что не стало Петра Николаевича Мамонова. Мы с ним познакомились где-то в середине 1980-х годов, когда приезжали в рок-лабораторию на фестиваль... Жалко, что такого прекрасного, гениального человека больше нет», — сказал Гаркуша в беседе с телеканалом «Звезда».