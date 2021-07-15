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Звезды и коллеги прокомментировали смерть Петра Мамонова

Диана Товсепова
56 минут назад
Несколько часов назад скончался актер и музыкант Петр Мамонов. Ранее было известно, что он больше двух недель находился в реанимации на аппарате ИВЛ и в медикаментозной коме.
Звезды прокомментировали смерть Петра Мамонова
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"Рамблер" собрал реакцию коллег и звезд на трагическую новость.
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Телеведущий Дмитрий Дибров:
"Проект Мамонова «Звуки Му» был серьёзным ответом Москвы на развитие петербургского рока. Жалко, хороший был человек, яркий. «Шапито-шоу» — гениальный фильм вообще, просто чудесный. Я бы не сказал, что Петя — актёр. Всё-таки слишком многих актёров я знал за жизнь благодаря своей профессии. Скорее актёром можно назвать человека, который окончил «Щуку», например, или «Щепку». А Мамонов — творец, незаурядный мыслитель", — сказал Дибров порталу News.ru.
Ксения Собчак написала о Мамонове в своем Telegram-канале:
"Петр Мамонов был величиной, махиной. Я очень благодарна, что успела поговорить с ним - не только как журналист, но и как человек."
Карен Шахназаров, режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм», прокомментировал сообщения о смерти музыканта Петра Мамонова изданию «Газета.Ru»:
«Я не был с ним лично никогда знаком, но для меня абсолютно однозначно замечательный актер был. Я не знал его музыкальных работ, точнее слышал, но меня никогда не впечатляло. А вот актер он был действительно великолепный, те образы, которые он создал в картинах Павла Лунгина «Остров» и «Царь», конечно, это потрясающие актерские работы. Конечно, очень-очень жаль».
Музыкант Сергей Галанин прокомментировал сообщения о смерти Мамонова:
«Если в рок-н-роле и может быть самый правильный (я не скажу слово «святой», но на пути к этому) человек — это, конечно же, Пётр Николаевич, который мог совмещать вроде бы такой не очень правильный рок-н-рол с мыслями о небе и о Боге. Для меня это какой-то разрыв: я до сих пор не могу понять, в какую сторону двигаться. А он как-то нашёл правильную дорогу, дорогу к Богу», — сказал Галанин в беседе с телеканалом «Москва 24»
Режиссер Павел Лунгин назвал Мамонова человеком огромного масштаба:
«Петя – человек огромного масштаба и непохожий ни на кого из всех людей, кого я знаю, видел, встречался. Он всегда говорил то, что думал».
Олег Гаркуша, фронтмен группы «АукцЫон», выразил глубокое сожаление по поводу смерти музыканта.
«Конечно, очень печально, что не стало Петра Николаевича Мамонова. Мы с ним познакомились где-то в середине 1980-х годов, когда приезжали в рок-лабораторию на фестиваль... Жалко, что такого прекрасного, гениального человека больше нет», — сказал Гаркуша в беседе с телеканалом «Звезда».
Звёзды,Сергей Галанин,Олег Гаркуша,Петр Мамонов,Павел Лунгин,Дмитрий Дибров,Ксения Собчак,Карен Шахназаров,ТК "Звезда",Газета.Ru,
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