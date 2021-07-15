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На слуху: дочь Заворотнюк более уже два года

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: дочь Заворотнюк более уже два года
Фото: @anna_zavorotnyuk@anna_zavorotnyuk

Сын Никулина раскрыл обман на съемках "Бриллиантовой руки"

Кадр из видео
В звездном составе актеров "Бриллиантовой руки" оказался и сын Юрия Никулина Максим. В программе "Судьба человека" он рассказал, как ему довелось поучаствовать в съемках и в чем заключался обман.
Меня подозвал отец – я просто купался рядом в море – и говорит: "Иди к дяде Лене, он тебе скажет, что делать", — рассказал он.

"Блатных лекарств не доставали": коллега Алферовой о ее лечении

О лечении от коронавируса народной артистки Ирины Алферовой и ее супруга Сергея Мартынова ходит множество слухов.
Дело в том, что весь прошлый сезон Алферова отработала в театре и вела активную социальную жизнь. А в июле, когда начался отдых, попала в больницу вместе со своим 69-летним мужем.

Дочь Заворотнюк призналась, что давно тяжело болеет

@anna_zavorotnyuk
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк призналась в своем Instagram, что уже два года борется с серьезной болезнью.
Так, Анна Заворотнюк рассказала, что несмотря на то, что в Сети ее привыкли видеть в хорошем настроении, у нее "в душе большая драма".
@olgakurylenkoofficial
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, снимавшаяся во многих популярных картинах, рассказала о скандально известном продюсере Харви Вайнштейне, который был осужден за домогательства к актрисам. И не прошла.
41-летняя Куриленко призналась, что и у нее есть неприятный опыт с Вайнштейном.

Звезды прокомментировали смерть Петра Мамонова

Кадр из видео
Несколько часов назад скончался актер и музыкант Петр Мамонов. Ранее было известно, что он больше двух недель находился в реанимации на аппарате ИВЛ и в медикаментозной коме.
"Рамблер" собрал реакцию коллег и звезд на трагическую новость.
Телеведущий Дмитрий Дибров:
"Проект Мамонова «Звуки Му» был серьёзным ответом Москвы на развитие петербургского рока. Жалко, хороший был человек, яркий. «Шапито-шоу» — гениальный фильм вообще, просто чудесный. Я бы не сказал, что Петя — актёр. Всё-таки слишком многих актёров я знал за жизнь благодаря своей профессии. Скорее актёром можно назвать человека, который окончил «Щуку», например, или «Щепку». А Мамонов — творец, незаурядный мыслитель", — сказал Дибров порталу News.ru.
Звёзды,Анна Заворотнюк,Ирина Алферова,Сергей Мартынов,Харви Вайнштейн,Петр Мамонов,Анастасия Заворотнюк,Ольга Куриленко,Юрий Никулин,Дмитрий Дибров,
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