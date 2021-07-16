На слуху: дочь Заворотнюк болеет уже два года

Меня подозвал отец – я просто купался рядом в море – и говорит: "Иди к дяде Лене, он тебе скажет, что делать", — рассказал он.
"Проект Мамонова «Звуки Му» был серьёзным ответом Москвы на развитие петербургского рока. Жалко, хороший был человек, яркий. «Шапито-шоу» — гениальный фильм вообще, просто чудесный. Я бы не сказал, что Петя — актёр. Всё-таки слишком многих актёров я знал за жизнь благодаря своей профессии. Скорее актёром можно назвать человека, который окончил «Щуку», например, или «Щепку». А Мамонов — творец, незаурядный мыслитель", — сказал Дибров порталу News.ru.