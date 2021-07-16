На слуху: дочь Заворотнюк болеет уже два года

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Сын Никулина раскрыл обман на съемках "Бриллиантовой руки"

Дело в том, что весь прошлый сезон Алферова отработала в театре и вела активную социальную жизнь. А в июле, когда начался отдых, попала в больницу вместе со своим 69-летним мужем.