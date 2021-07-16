«Бумеранг»: Макеева на отдыхе получила травму

На этот раз актриса Макеева и ее четвертый муж нежатся под лучами солнца на Кубе. Семейная пара регулярно публикует все происходящие моменты, казалось бы отдых нельзя ничем испортить, но все же накануне произошла неприятная ситуация.

Макеева резвясь в бассейне, решила вслед за мужем прыгнуть в воду. Да вот неудача, пока она бежала, актриса повредила ногу, зацепившись о покрытие бассейна, упала. Этот эпичный момент женщина опубликовала у себя в микроблоге, а затем показала последствия этого происшествия. Анастасия с юмором отнеслась к произошедшему, написав, что всегда мечтала, чтобы муж носил ее на руках.

Макеевой на Кубе оказали медицинскую помощь. После публикации этого видео, под ним набралось множество злорадных комментариев от хейтеров. Большинство отметили, все, что с ней произошло это не случайность, а злой рок.

Напомним, что бывшая жена Романа Малькова — Светлана до сих пор таит обиду на Макееву (актриса увела Романа из многодетной семьи). У Светланы на протяжении этого времени даже набралась армия фанатов, которая поддерживает ее.