Кортнев: «Те, кто слушают Баскова и Пугачеву – не развитые люди»

«С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного», — говорил Алексей.
«Люди не задумываются о том, что слушают. Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль. А с другой стороны, а кого им еще слушать», — рассуждает артист в эфире шоу «Легенда» канала RTVi.
«Мне ужасно нравится песня, потому что она называется «Ночной ларек», там закончилось пиво в ночном ларьке. Такая трогательная. У нее вообще прекрасные совершенно песни: та же «Нимфоманка» роскошно написана. Она очень умный автор».