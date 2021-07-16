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Кортнев: «Те, кто слушают Баскова и Пугачеву – не развитые люди»

Даня Виттиг
2 часа назад
Лидер группы «Несчастный случай» уже высказывался резко в отношении представителей российской эстрады. Музыкант по-прежнему критикует отечественных поп-исполнителей.
Кортнев: «Те, кто слушают Баскова и Пугачеву – не развитые люди»
Фото: кадр из передачикадр из передачи
В прошлом интервью он говорил не только про известных артистов, в число которых попали Алла Пугчева и Николай Басков, но и про их поклонников. По его мнению, их слушатели имеют проблемы с мозгами.
«С ними, конечно, беда. Но они скоро все помрут, так что ничего страшного», — говорил Алексей.
Недавно он решил объяснить свои слова. Кортнев заявил, что слушать надо хорошую и качественную музыку, а не то, что нам навязывают телебоссы и радиостанции.
«Люди не задумываются о том, что слушают. Послушайте, оценка мозговой деятельности другого человека вещь крайне субъективная, может это как раз у меня не в порядке с мозгами, а не у них. Это с какой стороны посмотреть. Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем не развитые люди. И это очень жаль. А с другой стороны, а кого им еще слушать», — рассуждает артист в эфире шоу «Легенда» канала RTVi.
Исполнитель считает, что в российском шоу-бизнесе множество интересных персонажей, которые заслуживают внимания. Дань уважения он отдал Монеточке.
«Мне ужасно нравится песня, потому что она называется «Ночной ларек», там закончилось пиво в ночном ларьке. Такая трогательная. У нее вообще прекрасные совершенно песни: та же «Нимфоманка» роскошно написана. Она очень умный автор».
Звёзды,Николай Басков,
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