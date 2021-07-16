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10 самых провокационных нарядов за историю Каннского фестиваля

WMJ.ru
3 часа назад
Уже 17 июля мы простимся с главным праздником кино, 74-м Каннским фестивалем. В преддверии церемонии закрытия и финальной красной дорожки разбираемся в самых ярких нарядах киносмотра за всю его историю.
Принцесса Диана в Catherine Walker, 1987 год.
1/16 Принцесса Диана в Catherine Walker, 1987 год.
Фото: globallookpress.com
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Эмили Ратаковски в Dundas, 2017 год.
2/16 Эмили Ратаковски в Dundas, 2017 год.
Фото: globallookpress.com
Ирина Шейк в Atelier Versace, 2015 год.
3/16 Ирина Шейк в Atelier Versace, 2015 год.
Фото: globallookpress.com
Винни Харлоу в Ralph & Russo, 2019 год.
4/16 Винни Харлоу в Ralph & Russo, 2019 год.
Фото: globallookpress.com
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Брэд Питт и Анджелина Джоли в Emanuel Ungaro, 2008 год.
5/16 Брэд Питт и Анджелина Джоли в Emanuel Ungaro, 2008 год.
Фото: globallookpress.com
Нгок Трин в Do Long, 2019 год.
6/16 Нгок Трин в Do Long, 2019 год.
Фото: globallookpress.com
Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2016 год.
7/16 Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2016 год.
Фото: globallookpress.com
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Белла Хадид в Ralph & Russo, 2017 год.
8/16 Белла Хадид в Ralph & Russo, 2017 год.
Фото: globallookpress.com
Нгок Трин в Do Long, 2019 год.
9/16 Нгок Трин в Do Long, 2019 год.
Фото: globallookpress.com
Ирина Шейк в Atelier Versace, 2015 год.
10/16 Ирина Шейк в Atelier Versace, 2015 год.
Фото: globallookpress.com
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Камерон Диаз, 2002 год.
11/16 Камерон Диаз, 2002 год.
Фото: globallookpress.com
Кендалл Дженнер Alexandre Vauthier, 2018 год.
12/16 Кендалл Дженнер Alexandre Vauthier, 2018 год.
Фото: globallookpress.com
Белла Хадид в Ralph & Russo, 2017 год.
13/16 Белла Хадид в Ralph & Russo, 2017 год.
Фото: globallookpress.com
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Винни Харлоу в Ralph & Russo, 2019 год.
14/16 Винни Харлоу в Ralph & Russo, 2019 год.
Фото: globallookpress.com
Эмили Ратаковски в Dundas, 2017 год.
15/16 Эмили Ратаковски в Dundas, 2017 год.
Фото: globallookpress.com
Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2016 год.
16/16 Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2016 год.
Фото: globallookpress.com
Это легендарно: топ-10 скандальных событий Каннского фестиваля за всю его историю
Видео дня
Кажется, что впервые Канны начали бороться за статус не только главного кинофестиваля, но и модной площадки мира именно в 90-е. Например, когда Мадонна на премьере своего документального фильма «В постели с Мадонной» щеголяла в провокационном костюме от Готье с конусообразным бра и утягивающими шортами.
Или когда Шэрон Стоун в 1995 году появилась на красной дорожке в смелом образе от Valentino. Звезда «Основного инстинкта» блистала в серебристом топе с корсетом и микрошортах с накидкой.
Но настоящие fashion-соревнования на набережной Круазет начались уже в новом веке, когда вместе с голливудскими кинозвездами на красной дорожке стали появляться и топ-модели, выполняющие свою собственную миссию. Именно они добавляют фестивалю гламура, дерзости и заставляют говорить не только о кино, но и о том, что ему сопутствует: о красоте, смелости и откровенности.
Главными агентами-провокаторами Канн стали Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Первая «встряхнула» фестиваль дважды: в 2016 году своим немыслимым алым платьем от Alexandre Vauthier и «голым» боди Ralph & Russo годом позже.
Дженнер взволновала умы и сердца гостей фестиваля в 2018 году, когда вышла на красную дорожку в провокационном мерцающем платье-кольчуге от Alexandre Vauthier.
Но набережная Круазет помнит и более целомудренные наряды. Например, небесно-голубое шелковое платье в пол принцессы Дианы от Catherine Walker, в котором она посетила киносмотр в 1987 году. Этот выход принцессы Уэльской вошел в историю фестиваля как один из самых нежных и красивых.
Или еще один пример — изумрудное платье Анджелины Джоли от Emanuel Ungaro, которое она надела в 2008 году. Тогда кинодива находилась на последних месяцах своей второй беременности. Look звезды получился одновременно изысканным и трогательным.
В связи с этой очевидной полярностью взглядов на то, какой должна быть мода под прицелами каннских фотографов, мы подготовили топ легендарных нарядов Канн.
Звёзды,Фото,Кендалл Дженнер,Белла Хадид,Уолли де Бакер,Шэрон Стоун,Анджелина Джоли,
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