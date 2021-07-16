Уже 17 июля мы простимся с главным праздником кино, 74-м Каннским фестивалем. В преддверии церемонии закрытия и финальной красной дорожки разбираемся в самых ярких нарядах киносмотра за всю его историю.

1/16 Принцесса Диана в Catherine Walker, 1987 год. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/16 Эмили Ратаковски в Dundas, 2017 год. Фото: globallookpress.com 3/16 Ирина Шейк в Atelier Versace, 2015 год. Фото: globallookpress.com 4/16 Винни Харлоу в Ralph & Russo, 2019 год. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/16 Брэд Питт и Анджелина Джоли в Emanuel Ungaro, 2008 год. Фото: globallookpress.com 6/16 Нгок Трин в Do Long, 2019 год. Фото: globallookpress.com 7/16 Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2016 год. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/16 Белла Хадид в Ralph & Russo, 2017 год. Фото: globallookpress.com 9/16 Нгок Трин в Do Long, 2019 год. Фото: globallookpress.com 10/16 Ирина Шейк в Atelier Versace, 2015 год. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/16 Камерон Диаз, 2002 год. Фото: globallookpress.com 12/16 Кендалл Дженнер Alexandre Vauthier, 2018 год. Фото: globallookpress.com 13/16 Белла Хадид в Ralph & Russo, 2017 год. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/16 Винни Харлоу в Ralph & Russo, 2019 год. Фото: globallookpress.com 15/16 Эмили Ратаковски в Dundas, 2017 год. Фото: globallookpress.com 16/16 Белла Хадид в Alexandre Vauthier, 2016 год. Фото: globallookpress.com

Это легендарно: топ-10 скандальных событий Каннского фестиваля за всю его историю

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Кажется, что впервые Канны начали бороться за статус не только главного кинофестиваля, но и модной площадки мира именно в 90-е. Например, когда Мадонна на премьере своего документального фильма «В постели с Мадонной» щеголяла в провокационном костюме от Готье с конусообразным бра и утягивающими шортами.

Или когда Шэрон Стоун в 1995 году появилась на красной дорожке в смелом образе от Valentino. Звезда «Основного инстинкта» блистала в серебристом топе с корсетом и микрошортах с накидкой.

Но настоящие fashion-соревнования на набережной Круазет начались уже в новом веке, когда вместе с голливудскими кинозвездами на красной дорожке стали появляться и топ-модели, выполняющие свою собственную миссию. Именно они добавляют фестивалю гламура, дерзости и заставляют говорить не только о кино, но и о том, что ему сопутствует: о красоте, смелости и откровенности.

Главными агентами-провокаторами Канн стали Белла Хадид Кендалл Дженнер . Первая «встряхнула» фестиваль дважды: в 2016 году своим немыслимым алым платьем от Alexandre Vauthier и «голым» боди Ralph & Russo годом позже.

Дженнер взволновала умы и сердца гостей фестиваля в 2018 году, когда вышла на красную дорожку в провокационном мерцающем платье-кольчуге от Alexandre Vauthier.

Но набережная Круазет помнит и более целомудренные наряды. Например, небесно-голубое шелковое платье в пол принцессы Дианы от Catherine Walker, в котором она посетила киносмотр в 1987 году. Этот выход принцессы Уэльской вошел в историю фестиваля как один из самых нежных и красивых.

Или еще один пример — изумрудное платье Анджелины Джоли от Emanuel Ungaro, которое она надела в 2008 году. Тогда кинодива находилась на последних месяцах своей второй беременности. Look звезды получился одновременно изысканным и трогательным.