СМИ: Акиньшина и Козловский отдыхают вместе с детьми

Сплетники все чаще говорят о романе звезды сериала "Викинги" Данилы Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной . По мнению СМИ роман начался на съемках фильма "Чернобыль", где актеры играли влюбленных.

Фото: @danilakozlovsky @danilakozlovsky

Статус своих отношений актеры пока не комментировали. Однако не так давно актриса опубликовала видео из спальни, где Данила запрыгивает к ней в кровать. Безусловно, провокация подогрела интерес публики.

Накануне Данила и Оксана вновь дали повод для разговоров. Знаменитости практически одновременно выложили в соцсетях снимки семейного отдыха. Непонятно, проводят ли звезды отпуск вместе или по отдельности. Одно ясно – артисты расслабляются на море с детьми.

@danilakozlovsky

Сначала Козловский показал фото с дочкой Одой Валентиной. Акиньшина, в свою очередь, тоже выложила кадр с детьми.