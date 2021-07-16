СМИ: Акиньшина и Козловский отдыхают вместе с детьми

Сплетники все чаще говорят о романе звезды сериала "Викинги" Данилы Козловского
с актрисой Оксаной Акиньшиной
. По мнению СМИ роман начался на съемках фильма "Чернобыль", где актеры играли влюбленных.
Фото: @danilakozlovsky@danilakozlovsky
Статус своих отношений актеры пока не комментировали. Однако не так давно актриса опубликовала видео из спальни, где Данила запрыгивает к ней в кровать. Безусловно, провокация подогрела интерес публики.
Накануне Данила и Оксана вновь дали повод для разговоров. Знаменитости практически одновременно выложили в соцсетях снимки семейного отдыха. Непонятно, проводят ли звезды отпуск вместе или по отдельности. Одно ясно – артисты расслабляются на море с детьми.
Сначала Козловский показал фото с дочкой Одой Валентиной. Акиньшина, в свою очередь, тоже выложила кадр с детьми.