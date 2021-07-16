Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

На слуху: Басков экстренно отменил концерт из-за здоровья

Мария Грибова
45 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Басков отменил концерт из-за здоровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лолита заявила, что у ее дочери синдромом Аспергера

У единственной наследницы певицы Лолиты Милявской диагностировали нарушение психического развития. Она никогда не рассказывала о жизни своей единственной дочери Евы. Сейчас девушке 22 года, она выросла с бабушкой в Киеве.

Кортнев: «Те, кто слушают Баскова и Пугачеву – не развитые люди»

кадр из передачи
Лидер группы «Несчастный случай» уже высказывался резко в отношении представителей российской эстрады. Музыкант по-прежнему критикует отечественных поп-исполнителей.

Басков экстренно отменил концерт из-за здоровья

@nikolaibaskov
Николай Басков срочно отменил выступление на тридцатом фестивале «Славянский базар» в Витебске из-за состояния здоровья. Артист рассказал в своем Instagram-аккаунте, что у него выросла температура.

Акиньшина и Козловский с детьми отправились на совместный отдых

@danilakozlovsky
Сплетники все чаще говорят о романе звезды сериала "Викинги" Данилы Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной. По мнению СМИ роман начался на съемках фильма "Чернобыль", где актеры играли влюбленных.
Звёзды,Лолита Милявская,Оксана Акиньшина,Николай Басков,Данила Козловский,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители