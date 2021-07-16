На слуху: Басков отменил концерт из-за здоровья

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.Лолита заявила, что у ее дочери синдромом АспергераРИА НовостиУ единственной наследницы певицы Лолиты Милявской диагностировали нарушение психического развития. Она никогда не рассказывала о жизни своей единственной дочери Евы. Сейчас девушке 22 года, она выросла с бабушкой в Киеве.Читать новость полностью.Кортнев: «Те, кто слушают Баскова и Пугачеву – не развитые люди»кадр из передачиЛидер группы «Несчастный случай» уже высказывался резко в отношении представителей российской эстрады. Музыкант по-прежнему критикует отечественных поп-исполнителей.Читать новость полностью.Басков экстренно отменил концерт из-за здоровья@nikolaibaskovНиколай Басков срочно отменил выступление на тридцатом фестивале «Славянский базар» в Витебске из-за состояния здоровья. Артист рассказал в своем Instagram-аккаунте, что у него выросла температура.Читать новость полностью.Акиньшина и Козловский с детьми отправились на совместный отдых@danilakozlovskyСплетники все чаще говорят о романе звезды сериала "Викинги" Данилы Козловского с актрисой Оксаной Акиньшиной. По мнению СМИ роман начался на съемках фильма "Чернобыль", где актеры играли влюбленных.Читать новость полностью.