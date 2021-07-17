Меньшова ответила на критику улыбки во время траура

Ведущую обвинили в чрезмерном веселье. С момента похорон ее отца не прошло и 40 дней.

Знаменитый режиссер ушел из жизни 5 июля, а похороны состоялись 8 числа. Его смерть стала трагической утратой для жены Веры Алентовой и дочери Юлии Меньшовой . Впрочем, действия в сети последней стали предметом критики со стороны пользователей.

Недавно актриса решила поделиться интересным случаем из своей жизни. Меньшова рассказала, что после спектакля ей преподнесли букет огромных размеров, который она едва смогла унести домой. Доставить цветы ей помогал муж.

Рассказывая историю, Юлия выражала позитивные эмоции, что и вызвало критику подписчиков. Пользователи стали писать ей, что не подобает так явно выражать радость, когда находишься в трауре, ведь не прошло и 40 дней после смерти отца.

Меньшова решила прокомментировать ситуацию и ответила, что не видит в своих действиях ничего постыдного. По мнению знаменитости, люди разделяются на две категории: те, кто любит осуждать и те, кто хотят доставить радость в тяжелые жизненные моменты, преподнося огромные букеты.

Соцсети

Напомним, что Владимир Валентинович скончался 5 июля. На тот момент режиссеру был 81 год. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции, которую Меньшов сперва предпочитал переносить дома, отказавшись от госпитализации.