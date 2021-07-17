СМИ: у МакSим началось воспаление в головном мозге

Певица Марина Абросимова, более известная публике как МакSим, уже месяц находится в коме. Состояние артистки остается тяжелым.
Как пишет "Комсомольская правда"
, у певицы началось воспаление в головном мозге. Врачи оценили новые результаты КТ.
По мнению врача Андрея Звонкова, у нее началось серьезное осложнение - плеврит.
Также пульмонолог Иван Тарасенко высказывался, что у артистки имеется патология с присоединением бактериальной флоры.
Пока ряд СМИ сообщает об ухудшении состояния певицы, пиар-директор звезды в разговоре с Teleprogramma
заявила, что изменений нет.
"Пока все так же. Никаких значительных изменений в ее состоянии нет".
Напомним, певица попала в больницу с недомоганием, тесты на коронавирус показали отрицательный результат, хотя доктора заявили, что налицо осложнения после имеющегося COVID-19.
Было принято решение ввести МакSим в медикаментозную кому.