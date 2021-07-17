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Представительница МакSим прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы

Lenta.ruиещё 2
50 минут назад
Представительница певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) Яна Богушевская прокомментировала сообщения Telegram-канала Mash об отказе легкого у артистки. Об этом сообщает РБК.
Менеджер МакSим высказалась о состоянии певицы
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам PR-менеджера певицы, данная информация является врачебной тайной. При этом она отметила, что состояние здоровья МакSим остается тяжелым.
«На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое»,
— сказала Богушевская.
Ранее представительница МакSим опровергла слухи об ухудшении состояния исполнительницы. На вопрос о реальном состоянии артистки она ответила: «Пока так же, без изменений».
МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Звёзды,Марина Максимова,
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