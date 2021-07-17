Менеджер МакSим высказалась о состоянии певицы

По словам PR-менеджера певицы, данная информация является врачебной тайной. При этом она отметила, что состояние здоровья МакSим остается тяжелым.

МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).