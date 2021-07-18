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«Как же не хватает ее смеха»: Долина призналась, что скучает по Началовой

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад
Певица Лариса Долина призналась, что скучает по артистке Юлии Началовой и до сих пор не может смириться с ее уходом из жизни. Об этом Долина написала на своей странице в Instagram.
Долина призналась, что скучает по Началовой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Певица поделилась в подписчиками трогательным фото, на котором изображены Началова и дочь Долиной Ангелина Миончинская.
— Подружки Росли на моих глазах Две моих любимых девочки , — подписала снимок певица.
По ее словам, Юлия Началова очень любила Ангелину. В возрасте 11-12 лет девушки «друг без друга просто жить не могли».
Певица добавила, что девушки постоянно ночевали друг у друга, когда были подростками, много смеялись и по-секрету воровали еду из холодильника и ели ее под одеялом.
— Очень нам не хватает нашей девочки, — подытожила Долина.
Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.
Звёзды,Лариса Долина,
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