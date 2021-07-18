Долина призналась, что скучает по Началовой

Певица Лариса Долина призналась, что скучает по артистке Юлии Началовой и до сих пор не может смириться с ее уходом из жизни. Об этом Долина написала на своей странице в Instagram.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Певица поделилась в подписчиками трогательным фото, на котором изображены Началова и дочь Долиной Ангелина Миончинская.

— Подружки Росли на моих глазах Две моих любимых девочки , — подписала снимок певица.

По ее словам, Юлия Началова очень любила Ангелину. В возрасте 11-12 лет девушки «друг без друга просто жить не могли».

Певица добавила, что девушки постоянно ночевали друг у друга, когда были подростками, много смеялись и по-секрету воровали еду из холодильника и ели ее под одеялом.

— Очень нам не хватает нашей девочки, — подытожила Долина.