«Ем хорошо»: Карпович высказалась о своей худобе

Сама Мирослава долгое время не обращала внимания на обсуждение своей фигуры среди подписчиков, однако теперь артистка решила расставить все точки над «i». В комментариях к одной из фотографий Карпович написала, что с ней все в порядке.
В том темпе, в котором я живу, мне некогда думать даже о кашле. Ем хорошо, молюсь, ежедневно, люблю крепко, работаю над собой,
— написала звезда.
Эксперт по здоровью рассказала, что секрет стройности Мирославы Карпович заключается в типе ее фигуры. Актриса — астеник и худощава по природе.