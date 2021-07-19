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«Ем хорошо»: Карпович высказалась о своей худобе

WMJ.ruиещё 2
3 часа назад
После мальдивских каникул с Прилучным поклонники Мирославы Карпович всерьез обеспокоились здоровьем актрисы. Причиной этого стали пляжные фотографии звезды, на которых она выглядит очень худой.
«Ем хорошо»: Карпович высказалась о своей худобе
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
Сама Мирослава долгое время не обращала внимания на обсуждение своей фигуры среди подписчиков, однако теперь артистка решила расставить все точки над «i». В комментариях к одной из фотографий Карпович написала, что с ней все в порядке.
В том темпе, в котором я живу, мне некогда думать даже о кашле. Ем хорошо, молюсь, ежедневно, люблю крепко, работаю над собой,
— написала звезда.
Эксперт по здоровью рассказала, что секрет стройности Мирославы Карпович заключается в типе ее фигуры. Актриса — астеник и худощава по природе.
Звёзды,Мирослава Карпович,
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