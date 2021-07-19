Что стало с участниками группы "БиС"

Группа "БиС" была создана еще в 2007 году на "Фабрике звезд-7". В ее состав вошли исполнители Дмитрий Бикбаев Влад Соколовский . "Рамблер" расскажет из-за чего распался коллектив и чем сейчас занимаются артисты.

Многие помнят группу по таким хитам, как "Катя", "Кораблики", "Твой или ничей" и многим другим. По словам Соколовского в "БиС" всегда была напряженная обстановка, так как каждый старался выделиться на фоне другого. Например, Бикбаев часто давал интервью, поскольку у него, в отличие от коллеги, был подвешен язык, а Соколовский выделялся на сцене благодаря танцевальному прошлому в балете "Тодес".

Видео дня

В 2010 году было официально объявлено о распаде коллектива "БиС". В этом Соколовский винит продюсера. Вот, что он об этом рассказал в одном из интервью:

"Глобально группа распалась, потому что у продюсера не было желания ее удержать. Если бы на тот момент Костя стукнул по столу и сказал: "Вы два мелких, закрыли рты и слушайте, что я вам буду говорить. Свое мнение оставьте тут, а мы будем делать вот это". Если хотя бы один раз нам жестко это сказали, группа бы удержалась".

На протяжении долгого времени Влад и Дмитрий не общались, однако сейчас они находятся в хороших отношениях. После распада группы, каждый пошел своей дорогой. Бикбаев создал рок-группу 4POST, которая просуществовала до 2016 года. С 2008 по 2019 годы Дмитрий служил в московском театре Луны. Также руководил театральным центом "Маленькая Луна", создал музыкальный спектакль "Флайтер".

@dimabikbaev

Сейчас Бикбаев работает в дирекции образовательных программ Департамента культуры Москвы и является худруком "Арт-платформы", которая занимается поиском, поддержкой и продвижением инициатив в области театрального и визуального искусства. О личной жизни артиста ничего неизвестно.

Что касается Влада Соколовского, то он все также продолжает писать песни и выступать на сцене. Однако в СМИ по большей части обсуждается не его творчество, а скорее личная жизнь.

@vs20