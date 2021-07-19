Директор МакSим: "Перестаньте лезть под кожу"

Директор МакSим Маргарита Соколова обратилась к поклонникам певицы с просьбой не задавать некорректные вопросы. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Фото: @sokllovamargarita @sokllovamargarita

По словам Соколовой, состояние артистки до сих пор стабильно тяжелое, но без ухудшений. Врачи пока не дают никаких прогнозов и предпринимают "все возможное и невозможное". Директор певицы призвала публику надеяться на лучшее и ждать хороших новостей:

"Простите, что без детальных подробностей, это все касается только родных. Перестаньте лезть под кожу и задавать некорректные вопросы. В противном случае мне придется отключить комментарии".

Один из фанатов МакSим предложил представительнице артистки выпустить ее "посмертный" альбом на случай, если что-то случится.

"Очень жаль. Маргарита, если даже с МакSим что-то случится, выпустите, пожалуйста, тогда её посмертный альбом с новыми песнями, которые она ещё не выпускала", - написал пользователь под постом Соколовой.