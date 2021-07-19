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«Ломит все кости»: дочь Заворотнюк пожаловалась, что заболела коронавирусом

Вечерняя Москва
34 минуты назад
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Дочь Заворотнюк заболела коронавирусом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
— Это ужасно. Температура 38,5 уже второй день, ломит все кости, особенно колени. Слабость дикая. Зубы сегодня чистила и пришлось на пол сесть. Сил нет вообще, и голова прям плавится. Запахи и вкусы пропали, — описала свое состояние девушка.
По ее словам, инфекцию она подхватила, когда отдыхала в Ялте. Анна рассказала, что на крымском побережье мало кто из курортников соблюдал меры безопасности.
— Гуляешь и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей вплотную друг к другу, без масок, — посетовала дочь актрисы.
Анна рассказала, что через несколько дней к неприятным симптомам добавилась еще и заложенность в ушах. В разделе Stories своего аккаунта она сообщила, что ее молодой человек тоже заразился. Теперь они коротают время за просмотром сериалов.
Одна из подписчиц поинтересовалась у Анны, не выпадают ли волосы у нее на фоне ковида.
— Такое состояние, что не до волос. Самой бы не выпасть, — ответила девушка.
Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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