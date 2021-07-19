Дочь Заворотнюк заболела коронавирусом

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Instagram -аккаунте.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Это ужасно. Температура 38,5 уже второй день, ломит все кости, особенно колени. Слабость дикая. Зубы сегодня чистила и пришлось на пол сесть. Сил нет вообще, и голова прям плавится. Запахи и вкусы пропали, — описала свое состояние девушка.

По ее словам, инфекцию она подхватила, когда отдыхала в Ялте. Анна рассказала, что на крымском побережье мало кто из курортников соблюдал меры безопасности.

— Гуляешь и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей вплотную друг к другу, без масок, — посетовала дочь актрисы.

Анна рассказала, что через несколько дней к неприятным симптомам добавилась еще и заложенность в ушах. В разделе Stories своего аккаунта она сообщила, что ее молодой человек тоже заразился. Теперь они коротают время за просмотром сериалов.

Одна из подписчиц поинтересовалась у Анны, не выпадают ли волосы у нее на фоне ковида.