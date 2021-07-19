"Это ужасно": дочь Заворотнюк заболела COVID-19

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк
Анна заболела коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Фото: @anna_zavorotnyuk@anna_zavorotnyuk
По словам девушки, она заразилась во время отдыха в Ялте:
"Гуляешь и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей вплотную друг к другу, без масок".
Из-за болезни у дочери Заворотнюк сильная слабость:
"Это ужасно. Температура 38,5 уже второй день, ломит все кости, особенно колени. Слабость дикая. Зубы сегодня чистила и пришлось на пол сесть. Сил нет вообще, и голова прям плавится. Запахи и вкусы пропали".
Через несколько дней к симптомам добавилась еще и заложенность в ушах. В Stories Анна рассказала, что ее молодой человек тоже заболел коронавирусом, и они вместе смотрят дома сериалы.
Одна из подписчиц поинтересовалась у девушки насчет выпадения волос.
"Такое состояние, что не до волос. Самой бы не выпасть", — ответила Заворотнюк.