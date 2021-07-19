"Это ужасно": дочь Заворотнюк заболела COVID-19

По словам девушки, она заразилась во время отдыха в Ялте:

Через несколько дней к симптомам добавилась еще и заложенность в ушах. В Stories Анна рассказала, что ее молодой человек тоже заболел коронавирусом, и они вместе смотрят дома сериалы.