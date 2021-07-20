Мир утратил уважение: Земфира пожаловалась на соцсети

Российская певица Земфира пожаловалась на соцсети на своей странице во «ВКонтакте»

Артистка отметила, что подобные инструменты приводят к отсутствию дистанции, из-за чего любой пользователь может «брякнуть что хочет и когда хочет». Исполнительница считает, что для того, чтобы выражать свое мнение, человек должен набраться смелости и быть готовым отвечать за свои слова.

Своих критиков Земфира назвала задротами, которые «препарируют твой ответ, обесценят его». Она указала, что публика, которой не нравятся ее ответы на поступающие претензии, сразу же начинает писать о толерантности и правах человека.

«Но правда не зависит от тенденций и желаний человечества. Я пишу и пою, потому что у меня это получается. И если вы хотите высказать мне претензии, вам нужно иметь для этого основания. Иначе это пустая пустота», — написала исполнительница.

Она подчеркнула, что занимается музыкой более 40 лет и считает, что это лучшая профессия в мире, которая дала ей абсолютно все. Земфира добавила, что и сама отдала себя музыке всю себя. В конце поста она заявила, что современный мир утратил уважение.