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На слуху: дочь Заворотнюк заболела COVID-19

Анна Арсеньева
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Заворотнюк заболела COVID-19
Фото: @anna_zavorotnyuk@anna_zavorotnyuk

Мать Аршавина намерена отсудить у его бывшей жены два миллиона рублей

соцсети
Мать футбольного спортсмена Андрея Аршавина подала в суд на Алису Казьмину. Родственница требует взыскать с нее 1,9 миллиона рублей из-за особняка, который она никак не освободит.

"Перестаньте лезть под кожу": директор МакSим обратилась к поклонникам певицы

@sokllovamargarita
Директор МакSим Маргарита Соколова обратилась к поклонникам певицы с просьбой не задавать некорректные вопросы. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

"Это ужасно": дочь Заворотнюк заболела COVID-19

@anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусом. По словам девушки, она заразилась во время отдыха в Ялте.

МХАТ продлил контракт с Бузовой

МХАТ продлил контракт с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Спектакль "Чудесный грузин" действительно показал хорошие результаты и привлек нового зрителя в театр.

Проклову обвинили в домогательствах

@elproklova
Российскую актрису Елену Проклову обвинили в домогательствах. Артистка, ранее сама заявившая о харассменте со стороны известного актера, якобы приставала к 33-летнему коллеге на съемках сериала «Призраки Замоскворечья».
Звёзды,Маргарита Соколова,Алиса Казьмина,Елена Проклова,Анастасия Заворотнюк,Андрей Аршавин,
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