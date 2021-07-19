На слуху: Заворотнюк заболела COVID-19

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.Мать Аршавина намерена отсудить у его бывшей жены два миллиона рублейсоцсетиМать футбольного спортсмена Андрея Аршавина подала в суд на Алису Казьмину. Родственница требует взыскать с нее 1,9 миллиона рублей из-за особняка, который она никак не освободит.Читать новость полностью"Перестаньте лезть под кожу": директор МакSим обратилась к поклонникам певицы@sokllovamargaritaДиректор МакSим Маргарита Соколова обратилась к поклонникам певицы с просьбой не задавать некорректные вопросы. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.Читать новость полностью"Это ужасно": дочь Заворотнюк заболела COVID-19@anna_zavorotnyukДочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусом. По словам девушки, она заразилась во время отдыха в Ялте.Читать новость полностьюМХАТ продлил контракт с Бузовойgloballookpress.comМХАТ продлил контракт с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Спектакль "Чудесный грузин" действительно показал хорошие результаты и привлек нового зрителя в театр.Читать новость полностьюПроклову обвинили в домогательствах@elproklovaРоссийскую актрису Елену Проклову обвинили в домогательствах. Артистка, ранее сама заявившая о харассменте со стороны известного актера, якобы приставала к 33-летнему коллеге на съемках сериала «Призраки Замоскворечья».Читать новость полностью