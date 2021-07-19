На слуху: Заворотнюк заболела COVID-19

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

МХАТ продлил контракт с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Спектакль "Чудесный грузин" действительно показал хорошие результаты и привлек нового зрителя в театр.