Кто из звезд избавился от родинок и не пожалел

Родинка может стать как частью имиджа, так и изъяном, от которого хочется поскорей избавиться. Среди звезд немало тех, кто сделал невусы своей фирменной чертой, так и тех, кто удалил их по самым разным соображениям.

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Причины для удаления невуса

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Поясним: родинки, или невусы, бывают врожденными и приобретенными. Первые появляются на коже ребенка в первые два года жизни, приобретенные — примерно с десятилетнего возраста. Родинки могут быть разного размера, формы, цвета — эти характеристики способны меняться с течением жизни. Более того, за ними нужно наблюдать и при подозрительном изменении не откладывать визит к врачу. Стоит помнить, что примерно 20% меланом развиваются на фоне невусов. А если вы заметили у себя появление родинки после сорока лет, то это незамедлительный повод для визита к дерматоонкологу.

Прежде чем удалить родинку, нужно понять ее природу: доброкачественная она или грозит перерасти в злокачественное образование. В первом случае удалением занимается косметолог и цель преследует эстетическую. Во втором — врач проведет дерматоскопию и гистологическое исследование (изучение ткани под микроскопом), а затем решит, какой вид терапии выбрать.

Нюша и Брежнева лишились фирменных родинок

Среди звезд немало тех, кто удалял родинки из эстетических соображений, и тех, для кого это стало необходимостью. Из российских звезд недавно своих фирменных родинок лишились певица Нюша и Вера Брежнева . Первая честно рассказала поклонникам, что родинка над верхней губой долгое время была частью ее имиджа — им было хорошо вместе, но пришла пора расстаться. Нюша решила, что больше не хочет видеть ее на своем лице.

«Короче, эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе, но обе переросли эти отношения», — писала в соцсети певица.

Она также рассказывала подписчикам, как выбирала врача для процедуры. И посоветовала при наличии такой же проблемы проконсультироваться как минимум с тремя специалистами.

Вера Брежнева официальных заявлений не делала, но поклонники заметили, что лицо певицы лишилось двух родинок. Исполнительница обмолвилась в беседе с журналистами, что удалила невусы из эстетических соображений — под местным наркозом и без лишних сожалений. Причем не только на лице, но и на теле. Видимо, певица испугалась, что родинки могут со временем представлять ненужные риски.

Сара Джессика Паркер: удалила родинку и не жалеет

Поклонники «Секса в большом городе» помнят исполнительницу главной роли Сару Джессику Паркер с родинкой на подбородке — та совсем актрису не портила. Но в какой-то момент она решила от нее избавиться. Это произошло энное количество лет назад и о своем решении актриса ни разу не пожалела. А поклонники теперь ждут продолжения популярного сериала и не устают обсуждать изменившуюся внешность Сары Джессики и ее коллег...

GlobalLookPress

Хлои Кардашьян: рак кожи

Если Паркер удалила невус из эстетических соображений, то Хлое Кардашьян пришлось это сделать в целях здоровья. У девушки обнаружили рак кожи — к счастью, на ранней стадии. Выяснилось все на приеме у дерматолога, к которому телеведущая обратилась с целью удалить родинку под грудью. Специалиста же заинтересовали другие невусы на теле девушки — в частности, образования на спине. По факту Хлои пережила операцию, в результате которой ей удалили, по ее же словам, 20 сантиметров кожи. Это произошло несколько лет назад, с тех пор Кардашьян регулярно наблюдается у своего врача, чтобы не пропустить новых невусов.

Хью Джекман: базально-клеточный рак

Хью Джекман с 2013 года живет с диагнозом базально-клеточный рак — это самая распространенная форма эпителиального злокачественного образования кожи. Базалиома практически никогда не дает метастазов, но приятного мало — диагноз требует наблюдения у врача. Недавно мы подробно рассказывали об этой болезни на примере Натальи Сенчуковой Виктора Рыбина — они успешно побороли ее.