Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах

Светская львица призналась, что инцидент случился, когда ей было 18 лет. Она училась в театральном институте, и ее пригласили на пробы в гостиничный номер. Сначала режиссер, имя которого Бледанс предпочла скрыть, настоял, что начинающей актрисе необходимо похудеть. Послушавшись опытного наставника, Эвелина сбросила пять килограммов за десять дней. Тогда постановщик предложил девушке продемонстрировать результат, раздевшись до нижнего белья.
Впоследствии Бледанс отказалась сниматься в картине режиссера. На сегодняшний день она осознает, что ее карьера в кино могла сложится более успешно, если бы она тогда не убежала. Тем не менее телеведущая не жалеет о своем решении.