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Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах

Катерина Саломе
3 часа назад
Российская актриса Эвелина Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах. При этом имя его не раскрывается. Громкое заявление телеведущая сделала в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».
Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах
Фото: @bledans@bledans
Светская львица призналась, что инцидент случился, когда ей было 18 лет. Она училась в театральном институте, и ее пригласили на пробы в гостиничный номер. Сначала режиссер, имя которого Бледанс предпочла скрыть, настоял, что начинающей актрисе необходимо похудеть. Послушавшись опытного наставника, Эвелина сбросила пять килограммов за десять дней. Тогда постановщик предложил девушке продемонстрировать результат, раздевшись до нижнего белья.
«Затем он подошел ко мне и сказал: "Ну да, все хорошо. А теперь удиви меня". Он одной рукой взял меня за грудь, я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу»,
— поделилась воспоминаниями артистка, добавив, что после этого она быстро выбежала из номера отеля.
Впоследствии Бледанс отказалась сниматься в картине режиссера. На сегодняшний день она осознает, что ее карьера в кино могла сложится более успешно, если бы она тогда не убежала. Тем не менее телеведущая не жалеет о своем решении.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Куриленко рассказала о домогательствах Вайнштейна.
Звёзды,Андрей Малахов,Эвелина Бледанс,
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