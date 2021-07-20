Российская актриса Эвелина Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах. При этом имя его не раскрывается. Громкое заявление телеведущая сделала в программе « Андрей Малахов . Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Фото: @bledans @bledans

Светская львица призналась, что инцидент случился, когда ей было 18 лет. Она училась в театральном институте, и ее пригласили на пробы в гостиничный номер. Сначала режиссер, имя которого Бледанс предпочла скрыть, настоял, что начинающей актрисе необходимо похудеть. Послушавшись опытного наставника, Эвелина сбросила пять килограммов за десять дней. Тогда постановщик предложил девушке продемонстрировать результат, раздевшись до нижнего белья.

«Затем он подошел ко мне и сказал: "Ну да, все хорошо. А теперь удиви меня". Он одной рукой взял меня за грудь, я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось мне в бок, и его рука стала спускаться ниже по моему животу»,

— поделилась воспоминаниями артистка, добавив, что после этого она быстро выбежала из номера отеля.