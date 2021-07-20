Что случилось с Алексеем Глызиным

В последнее время артист не часто появлялся на экранах телевизоров. Поклонники забеспокоились, что с стало с самым романтичным исполнителем российской эстрады. Однако этим летом зрители смогли вновь увидеть его на программе “Три аккорда”.

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Алексей Глызин рос в совершенно обычной семье, далекой от творчества. Его родители работали на железной дороге и работа занимала почти все их время. Спустя четыре года после рождения Алеши отец ушёл из семьи. Мальчика воспитывали мама и бабушка. Было сложно и они еле сводили концы с концами.

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Маленького Глызина отдали в музыкальную школу, где мальчик занимался игрой на гитаре и фортепиано. Именно там у него появилась мечта стать популярным артистом, и спустя какое-то время, она все же сбылась.

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Глызин создал свою первую группу, отдавая долг Родине. Он проходил службу на Дальнем востоке и там организовал коллектив “Полет”. За время своей карьеры Алексей успел поработать с разными известными коллективами: ВИА “Добрые молодцы”, “Самоцветы”, “Верность”. Певец даже как-то сотрудничал с самой Аллой Борисовной. Однако большую известность ему принес ансамбль “Веселые ребята”, где он выступал с Александром Буйновым

“Веселые ребята” гастролировали даже за пределами Советского Союза. Группу слушали в Венгрии, Финляндии и даже в Германии. Слава дала о себе знать и повлияла на Глызина. Спустя 10 лет он примет решение начать сольную карьеру.

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Алексей Глызин никогда не страдал от отсутствия женского внимания. Артист был женат два раза. С первой женой певец познакомился еще до армии. Девушка дождалась Алексея из армии. Они поженились, потом в их семье родился сын, которого назвали в честь отца – тоже Алексеем. Однако вскоре семью разрушила поклонница.

В 1992 году Глызин вновь женился. Спутницей музыканта стала Сания Бабий, они до сих пор вместе. В том же году девушка подарила Алексею сына Игоря. Примечательно и то, что оба сына пошли по стопам отца и связали жизнь с музыкой. в браке Алексея и Сании не все складывалось гладко – как-то супруга даже подавала на развод по слухам из-за злоупотребления алкоголем.

Сейчас у артиста есть свой официальный сайт и на нем обновляется афиша его выступлений. Он дает концерты в Москве и других городах России. Известно, что следующее его мероприятие состоится в октябре в самой западной точке нашей страны – в Калининграде.

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