Ширвиндт передал привет Кикабидзе в Грузию

«Я был уверен, что вы работаете. Такого застолья не видел. Мне вот ребенок накроет стол бобами и плавлеными сырками. Я очень тронут. Мне жалко Бубу. Не связывайся с этой компанией. Они тебя сосватают. Припишут алкоголизм, неправильное отношение к действительности. Они навяжут тебе дружбу с Россией. Они многому плохому научат. Только со мной ностальгически общайся», — обратился он к друзьям.
«Год назад ты был подуставшим. То ли они тебе поют все время, то ли у тебя другие эмоции. Я благодарен тебе лично, как близкому другу».