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«Они навяжут тебе дружбу с Россией»: Ширвиндт обратился к Кикабидзе

Диана Товсепова
1 час назад
Телеведущий Михаил Ширвиндт недавно праздновал день рождения. Особое поздравление ему записали друзья, актеры Федор Добронравов, Александр Феклистов и Вахтанг Константинович, которые в тот момент находились на съемках сериала «Сваты».
Ширвиндт передал привет Кикабидзе в Грузию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Позже Ширвиндт записал им видео-ответ:
«Я был уверен, что вы работаете. Такого застолья не видел. Мне вот ребенок накроет стол бобами и плавлеными сырками. Я очень тронут. Мне жалко Бубу. Не связывайся с этой компанией. Они тебя сосватают. Припишут алкоголизм, неправильное отношение к действительности. Они навяжут тебе дружбу с Россией. Они многому плохому научат. Только со мной ностальгически общайся», — обратился он к друзьям.
Ширвиндт отметил, что Кикабидзе выглядит сейчас хорошо:
«Год назад ты был подуставшим. То ли они тебе поют все время, то ли у тебя другие эмоции. Я благодарен тебе лично, как близкому другу».
Звёзды,Михаил Ширвиндт,Александр Феклистов,Федор Добронравов,Яна Рудковская,
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