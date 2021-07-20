Мир утратил уважение: Земфира пожаловалась на соцсети

Российская певица Земфира на своей странице во «ВКонтакте» пожаловалась на соцсети.

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Артистка отметила, что социальные сети стирают дистанцию, и абсолютно любой человек в Сети может «брякнуть что хочет и когда хочет». Она уверена, что человек должен набраться смелости и отвечать за все свои слова.

Земфира отметила, что критики в Сети сразу же «препарируют твой ответ, обесценят его». Те, кому не нравятся ее ответы, начинают писать о толерантности и правах человека.

«Но правда не зависит от тенденций и желаний человечества. Я пишу и пою, потому что у меня это получается. И если вы хотите высказать мне претензии, вам нужно иметь для этого основания. Иначе это пустая пустота», — написала исполнительница.