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Земфира пожаловалась на соцсети и утративший уважение мир

Диана Товсепова
1 час назад
Российская певица Земфира на своей странице во «ВКонтакте» пожаловалась на соцсети.
Мир утратил уважение: Земфира пожаловалась на соцсети
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Артистка отметила, что социальные сети стирают дистанцию, и абсолютно любой человек в Сети может «брякнуть что хочет и когда хочет». Она уверена, что человек должен набраться смелости и отвечать за все свои слова.
Земфира отметила, что критики в Сети сразу же «препарируют твой ответ, обесценят его». Те, кому не нравятся ее ответы, начинают писать о толерантности и правах человека.
«Но правда не зависит от тенденций и желаний человечества. Я пишу и пою, потому что у меня это получается. И если вы хотите высказать мне претензии, вам нужно иметь для этого основания. Иначе это пустая пустота», — написала исполнительница.
Она отметила, что уже более 40 лет занимается музыкой и считает, что это лучшая возможная профессия, которая дала ей абсолютно все. При этом артистка и сама отдала всю себя музыке. Она также заявила, что современный мир утратил уважение.
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