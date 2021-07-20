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На слуху: Дюжев рассказал о семейной трагедии

Диана Товсепова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Дюжев рассказал о семейной трагедии
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Кому достанется дом Бородиной и Омарова после развода

Соцсети
Коллеги телеведущей Ксении Бородиной рассказали, кому после развода звездной пары достанется дом. Новыми деталями они поделились с «Комсомольской правдой».
По словам инсайдеров, Курбан Омаров не претендует на апартаменты стоимостью 17 миллионов рублей, несмотря на то, что они являются общей собственностью супругов. За это телеведущая разрешит отцу общаться с дочерью.

Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах

@bledans
Российская актриса Эвелина Бледанс обвинила известного режиссера в домогательствах. При этом имя его не раскрывается. Громкое заявление телеведущая сделала в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».
Светская львица призналась, что инцидент случился, когда ей было 18 лет. Она училась в театральном институте, и ее пригласили на пробы в гостиничный номер. Сначала режиссер, имя которого Бледанс предпочла скрыть, настоял, что начинающей актрисе необходимо похудеть. Послушавшись опытного наставника, Эвелина сбросила пять килограммов за десять дней. Тогда постановщик предложил девушке продемонстрировать результат, раздевшись до нижнего белья.

Дюжев рассказал о потере своей семьи

Российский актер, прославившийся благодаря сериалу «Бригада», Дмитрий Дюжев рассказал о главной трагедии своей жизни. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он поведал, как потерял всю свою семью.
По словам артиста, в конце 90-х от рака крови умерла его 12-летняя сестра Анастасия. Обезумевший от горя отец не смог пережить кончину наследницы, винив в ее гибели себя. В результате глава семейства пристрастился к спиртным напиткам и покончил с собой. Мать Дюжева не вынесла еще одной потери и ушла из жизни: у нее не выдержало сердце.

Рудковская перестала скрывать лицо младшего сына

@rudkovskayaofficial
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко не так давно снова стали родителями. У супругов родился сын Арсений. Интересно, что малыша родила суррогатная мать.
Несклько месяцев пара скрывала лицо малыша, но сейчас Рудковская опубликовала в Сети кадры, на которых Арсения видно без каких-либо ограничений.

Мир утратил уважение: Земфира пожаловалась на соцсети

Российская певица Земфира на своей странице во «ВКонтакте» пожаловалась на соцсети.
Артистка отметила, что социальные сети стирают дистанцию, и абсолютно любой человек в Сети может «брякнуть что хочет и когда хочет». Она уверена, что человек должен набраться смелости и отвечать за все свои слова.
Звёзды,Курбан Омаров,Дмитрий Дюжев,Андрей Малахов,Яна Рудковская,Ксения Бородина,Евгений Плющенко,Эвелина Бледанс,Комсомольская правда,РИА Новости,
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