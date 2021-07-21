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Рудковская рассказала всю правду о родах

New Magazine
1 час назад
Яна Рудковская долго сдерживала себя, не раскрывая подробности своего суррогатного материнства и не показывая лицо младшего сына.
Рудковская рассказала всю правду о родах
Фото: New MagazineNew Magazine
И вот сейчас решила приоткрыть занавесу тайны рождения последнего малыша. Продюсер Димы Билана призналась, что ей всегда хотелось иметь много детей. Но судьба распорядилась иначе – двоих детей у нее отобрал бывший муж. Вернула она их лишь спустя 5 лет. Поэтому она не думая согласилась на четвертого ребенка. Но родить самой не получалось. Она два года боролась за право это сделать: принимала гормоны, сильно прибавила в весе, начались проблемы со здоровьем.
Осуществить мечту помогла суррогатная мать. Кстати, Евгений Плющенко долго сомневался, стоит ли идти на такой шаг. Рудковская поделилась, что суррогатную маму нашли в российской глубинке.
“Проблема суррогатного материнства намного глубже, чем она кажется, кто с ней никогда не сталкивался! Я горжусь, что я одна из немногих публичных людей в России, которая рассказала об этом открыто. И я надеюсь, что мой рассказ поможет многим людям стать счастливее, потому что таких женщин, мужчин и семей много, и, возможно, им не хватает одного лишь шага до своей мечты. А еще я теперь знаю какое чувство испытывают мужчины при родах. Что они чувствуют!”,
– написала Яна на своей страничке в социальной сети.
Большой подробный рассказ с фотосессией с малышом можно увидеть на страницах издания Voque. На фотосессии Рудковская в стильном брючном костюме нараспашку, так, что виден черный бюстгальтер, держит девятимесячного малыша.
“У меня вся жизнь – вопреки. Я всегда иду против правил. Мне все равно, что про меня говорят. Я знаю, Арсений будет классным парнем”,
– призналась супруга Плющенко.
Теперь у Яны настоящий комплект: один ребенок усыновленный, двое рожденных лично и один от суррогатной мамы.
Звёзды,Дима Билан,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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