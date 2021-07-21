Рудковская рассказала всю правду о родах

“Проблема суррогатного материнства намного глубже, чем она кажется, кто с ней никогда не сталкивался! Я горжусь, что я одна из немногих публичных людей в России, которая рассказала об этом открыто. И я надеюсь, что мой рассказ поможет многим людям стать счастливее, потому что таких женщин, мужчин и семей много, и, возможно, им не хватает одного лишь шага до своей мечты. А еще я теперь знаю какое чувство испытывают мужчины при родах. Что они чувствуют!”,
“У меня вся жизнь – вопреки. Я всегда иду против правил. Мне все равно, что про меня говорят. Я знаю, Арсений будет классным парнем”,