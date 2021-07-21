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Избитому сыну Стаса Пьехи стало хуже

Анна Арсеньева
2 часа назад
Бывшая супруга певца Стаса Пьехи Наталия Горчакова рассказала о состоянии их сына. Семилетний мальчик получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после удара соседки.
Избитому сыну Стаса Пьехи стало хуже
Фото: @wolfieha@wolfieha
Сейчас ребенок находится в больнице и проходит обследования у психолога и невролога.
"У Пети кружится голова, его тошнит – вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось", - рассказала Горчакова в Stories в своем Instagram-аккаунте.
Согласно их информации, женщина не хотела, чтобы ребенок артиста играл с ее детьми. Стас Пьеха обратился к адвокату, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.
Звёзды,Стас Пьеха,
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