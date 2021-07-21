Избитому сыну Стаса Пьехи стало хуже

Сейчас ребенок находится в больнице и проходит обследования у психолога и невролога.

Согласно их информации, женщина не хотела, чтобы ребенок артиста играл с ее детьми. Стас Пьеха обратился к адвокату, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.