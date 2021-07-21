Избитому сыну Стаса Пьехи стало хуже

Бывшая супруга певца Стаса Пьехи Наталия Горчакова рассказала о состоянии их сына. Семилетний мальчик получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после удара соседки.Сейчас ребенок находится в больнице и проходит обследования у психолога и невролога."У Пети кружится голова, его тошнит – вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось", - рассказала Горчакова в Stories в своем Instagram-аккаунте.Согласно их информации, женщина не хотела, чтобы ребенок артиста играл с ее детьми. Стас Пьеха обратился к адвокату, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.Ранее "Рамблер" сообщал, что сын Валерии рассказал, как заработал миллион в 18 лет.