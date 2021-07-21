Айза Долматова заявила, что изменяла Гуфу

Айза призналась, что, несмотря на два неудачных союза, все равно хочет быть женой. «Могу плакать по ночам, что не смогла стать счастливой в браках. Я хочу от мужчины минимального, они этого дать не могут, поэтому ухожу от них», — отметила бизнесвумен.