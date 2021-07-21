Айза Долматова заявила, что изменяла Гуфу

Бизнесвумен Айза Долматова была замужем на протяжении шести лет за рэпером Алексеем Долматовым, известным как Гуф. Пара развелась в 2014 году, тогда женщина заявила, что брак распался из-за измен артиста. Однако сейчас Долматова призналась, что тоже не хранила верность Алексею.
«Я изменяла Гуфу. Изменяла в самый печальный момент нашей жизни, когда мы были на грани развода. Вообще считаю, что гостевой брак — один из самых честных видов отношений. Семейные узы потеряли свою значимость»,
— сообщила экс-супруга рэпера в шоу «Вопрос ребром».
Айза призналась, что, несмотря на два неудачных союза, все равно хочет быть женой. «Могу плакать по ночам, что не смогла стать счастливой в браках. Я хочу от мужчины минимального, они этого дать не могут, поэтому ухожу от них», — отметила бизнесвумен.
Напомним, впервые Айза была замужем за Гуфом. Звезда подарила ему в 2010 году сына Сэма. Вторым мужем женщины стал серфер Дмитрий Анохин, от которого она родила сына Элвиса.