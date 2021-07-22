Юрий Антонов перенес "очень болезненную" операцию

Народный артист России Юрий Антонов
перенес операцию по замене искусственного сустава. По словам певца, он сейчас находится в частной клинике в Вене.
Фото: @yuryantonov_official @yuryantonov_official
Музыкант поделился новостью в своем Instagram.
"Дорогие друзья!Сейчас я нахожусь в Вене в частной клинике, где мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава"
По словам певца, операция шла более трех часов и была очень болезненной. Сейчас Антонов приходит в себя. В комментариях певцу желают скорейшего выздоровления: "Держитесь мы свами,дай Бог здоровья", "Скорейшего Вам восстановления!", "Выздоравливайте!".
Юрий рассказал, что в клинике, где он сейчас находится, "очень круто", особенно отметив "вежливый обслуживающий персонал".
Юрий Антонов — советский и российский композитор, эстрадный певец, музыкант, поэт, автор песен "Поверь в мечту" и "Крыша дома твоего".