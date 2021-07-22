Юрий Антонов перенес "очень болезненную" операцию

По словам певца, операция шла более трех часов и была очень болезненной. Сейчас Антонов приходит в себя. В комментариях певцу желают скорейшего выздоровления: "Держитесь мы свами,дай Бог здоровья", "Скорейшего Вам восстановления!", "Выздоравливайте!".