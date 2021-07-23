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Алибасов пожаловался на проблемы со зрением и слухом

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад

Продюсер коллектива «На-На» Бари Алибасов пожаловался на здоровье. В своем Instagram–аккаунте он опубликовал видео и рассказал, что ему даже сложно пользоваться камерой на смартфоне.

Алибасов пожаловался на проблемы со зрением и слухом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Мало того, что слепой, еще и глухой, — шутливо подписал он публикацию

Обращаться с техническими устройствами ему помогают близкие люди.

Проблемы со здоровьем у Алибасова начались еще в мае. Он попал в больницу, где продюсеру сделали операцию на позвоночник, после которой, как рассказал корреспонденту «ВМ» его сын, должен был восстанавливаться в клинике еще минимум три дня. Однако Алибасов-старший уже через час начал собирать вещи. Чувствовал он себя хорошо, но необходимо было восстановление не только позвонка, но и головы — продюсеру диагностировали энцефалопатию.

Звёзды,Бари Алибасов,
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