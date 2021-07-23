Алибасов пожаловался на проблемы со зрением и слухом

Проблемы со здоровьем у Алибасова начались еще в мае. Он попал в больницу, где продюсеру сделали операцию на позвоночник, после которой, как рассказал корреспонденту «ВМ» его сын, должен был восстанавливаться в клинике еще минимум три дня. Однако Алибасов-старший уже через час начал собирать вещи. Чувствовал он себя хорошо, но необходимо было восстановление не только позвонка, но и головы — продюсеру диагностировали энцефалопатию.