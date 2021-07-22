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Ивлеева съездила в Урюпинск и рассказала о местных развлечениях

Lenta.ru
3 часа назад
Телеведущая Анастасия Ивлеева съездила в Урюпинск (Волгоградская область) в рамках съемок проекта «Блогеры и Дороги» и рассказала о необычных развлечениях, которые ей удалось найти в регионе. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Ивлеева рассказала о развлечениях в Урюпинске
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Проект «Блогеры и Дороги» посвящен путешествиям по России, достопримечательностям и общению с людьми в российских регионах. По словам Ивлеевой, серия про Урюпинск стала для нее самой любимой.
Блогеры во время поездки подоили корову, катались на жигулях и попробовали самогон. В Урюпинск вместе с Ивлеевой поехали Даня Милохин, Юля Гаврилова, Эльдар Джарахов, Витал Парапатронов и Cherocky.
Ранее съемочная группа побывала в городах Дно и Великие Луки в Псковской области.
Звёзды,Эльдар Джарахов,Анастасия Ивлеева,
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