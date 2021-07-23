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СМИ: у МакSим обнаружили новую инфекцию

News.ruиещё 2
2 часа назад

У МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) обнаружена новая инфекция, из-за которой состояние певицы ухудшилось. Снимок КТ оценил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, в распоряжении которого оказались анализы артистки, передаёт издание Life.ru.

СМИ: у МакSим обнаружили новую инфекцию
Фото:  @maksimartist @maksimartist

Медик заявил, что коронавирус уходит на второй план. Однако в сравнении с предыдущими результатами компьютерной томографии грудной клетки ситуация ухудшилась. По его мнению, проблемы связаны с бактериальной либо грибковой инфекцией. Также Овечкин заметил увеличение полостей деструкции, что говорит о разрушении лёгких.

Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое лёгкое, — сказал он.

Врач также добавил: существует опасность, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления.

Уже больше месяца, с 19 июня, 38-летняя Марина Абросимова находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».

Звёзды,Вячеслав Овечкин,
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