СМИ: у МакSим обнаружили новую инфекцию

У МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) обнаружена новая инфекция, из-за которой состояние певицы ухудшилось. Снимок КТ оценил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, в распоряжении которого оказались анализы артистки, передаёт издание Life.ru.

Фото: @maksimartist @maksimartist

Медик заявил, что коронавирус уходит на второй план. Однако в сравнении с предыдущими результатами компьютерной томографии грудной клетки ситуация ухудшилась. По его мнению, проблемы связаны с бактериальной либо грибковой инфекцией. Также Овечкин заметил увеличение полостей деструкции, что говорит о разрушении лёгких.

Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое лёгкое, — сказал он.

Врач также добавил: существует опасность, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления.