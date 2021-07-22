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Экс-жена Бондарчука назвала причину развода с режиссером

News.ruиещё 1
2 часа назад

Бывшая жена Фёдора Бондарчука — журналистка, модель Светлана Бондарчук — призналась, что чувствовала одиночество во время почти 30-летнего брака с кинорежиссёром. Знаменитость впервые назвала причину развода с режиссёром в интервью, вышедшем на YouTube-канале FAMETIME TV.

Экс-жена Бондарчука назвала причину развода с режиссером
Фото: @a030aa@a030aa

Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинока, — призналась Светлана Бондарчук.

Она добавила, что брак — это всегда работа. И за семью «надо бороться до тех пор, пока есть, за что бороться».

А если уже понимаешь, что это зияющая пустота, тогда надо найти силы, смелость, любовь к себе и тому человеку, с которым ты расходишься, чтобы отпустить друг друга, — добавила Светлана.

Бондарчук рассказала о шикарной свадьбе, которую сыграла год назад с дизайнером Сергеем Харченко. Она призналась, что это была первая свадьба в её жизни: с Фёдором Бондарчуком они не устраивали пышное торжество.

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