Экс-жена Бондарчука назвала причину развода с режиссером

Бывшая жена Фёдора Бондарчука — журналистка, модель Светлана Бондарчук — призналась, что чувствовала одиночество во время почти 30-летнего брака с кинорежиссёром. Знаменитость впервые назвала причину развода с режиссёром в интервью, вышедшем на YouTube-канале FAMETIME TV.

Фото: @a030aa @a030aa

Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинока, — призналась Светлана Бондарчук.

Она добавила, что брак — это всегда работа. И за семью «надо бороться до тех пор, пока есть, за что бороться».

А если уже понимаешь, что это зияющая пустота, тогда надо найти силы, смелость, любовь к себе и тому человеку, с которым ты расходишься, чтобы отпустить друг друга, — добавила Светлана.