Журналисты раскрыли, как роскошно живут дети звезд

Британские журналисты раскрыли детали роскошного образа жизни детей некоторых знаменитостей. Об этом сообщает The Sun.

В материале появилась информация о сыне английской телеведущей и модели Сэм Фейерс. Ныне пятилетний Пол отпраздновал свой четвертый день рождения на Мальдивах на вечеринке, оформленной в стиле мультфильма «История игрушек». Сообщается, что во владении мальчика есть несколько личных надувных лодок и антикварные предметы интерьера, которыми украшена его комната.

Дочери телеведущей Аманды Холден, семилетняя Холли и 13-летняя Лекси, в свою очередь, имеют несколько личных стилистов, которые подбирают им наряды и регулярно обновляют их гардероб. Также у девочек есть кукольный дом стоимостью 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) и самолет для 50 кукол Barbie за 100 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей).

Рэперша Карди Би по случаю третьего дня рождения своей дочери Калчер устроила вечеринку в стиле Disney. Исполнительница организовала на территории дома зоопарк с множеством животных, включая пони и альпак, пригласила актеров в костюмах из мультсериалов, заказала большой торт и смастерила гигантский туннель из воздушных шаров.