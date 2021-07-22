Журналисты раскрыли, как роскошно живут дети звезд

Британские журналисты раскрыли детали роскошного образа жизни детей некоторых знаменитостей. Об этом сообщает The Sun.
В материале появилась информация о сыне английской телеведущей и модели Сэм Фейерс. Ныне пятилетний Пол отпраздновал свой четвертый день рождения на Мальдивах на вечеринке, оформленной в стиле мультфильма «История игрушек». Сообщается, что во владении мальчика есть несколько личных надувных лодок и антикварные предметы интерьера, которыми украшена его комната.
Дочери телеведущей Аманды Холден, семилетняя Холли и 13-летняя Лекси, в свою очередь, имеют несколько личных стилистов, которые подбирают им наряды и регулярно обновляют их гардероб. Также у девочек есть кукольный дом стоимостью 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) и самолет для 50 кукол Barbie за 100 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей).
Рэперша Карди Би по случаю третьего дня рождения своей дочери Калчер устроила вечеринку в стиле Disney. Исполнительница организовала на территории дома зоопарк с множеством животных, включая пони и альпак, пригласила актеров в костюмах из мультсериалов, заказала большой торт и смастерила гигантский туннель из воздушных шаров.
Телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян показала игровую комнату своих детей, в которой находятся площадка для игры в мяч, барабанная установка, сцена для выступлений, игровой супермаркет, отдельный шкаф с костюмами для вечеринок, десятки кукол и мягких игрушек. Также Кардашьян купила для своего двухлетнего сына Псалма кровать от дизайнера Дольче Нотте за 29 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей).