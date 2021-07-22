Спектакль во МХАТе с участием Бузовой отменен

«Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова (худрука МХАТа, — прим. «СтарХита»). Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто слышал, что он решил спектакль перенести. Просто убрали эту тему и все», — отмечает Прилепин.