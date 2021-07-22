Спектакль во МХАТе с участием Бузовой отменен

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова в июне продемонстрировала публике свою игру в театральной постановке «Чудесный грузин» во МХАТе им. Горького.
Недавно в СМИ сообщили, что руководство театра продлило контракт с телеведущей на новый сезон.
Однако сейчас выясняется, что осенью Ольга Бузова все-таки не выйдет на прославленную сцену МХАТа.
О том, что планы кардинально поменялись рассказал заместитель худрука МХАТа Захар Прилепин.
«Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова (худрука МХАТа, — прим. «СтарХита»). Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто слышал, что он решил спектакль перенести. Просто убрали эту тему и все», — отмечает Прилепин.
Бузова исполнила в постановке роль певицы Бэллы Шанталь, однако актерское сообщество в большинстве своем было не согласно с выбором руководства театра. При этом художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков был вполне доволен игрой реалити-звезды.
«Приглашенные актеры Георгий Иобадзе и Ольга Бузова снимают все вопросы и сомнения. Протестовать против этих исполнителей могут либо глупцы, либо откровенные ангажированные хейтеры. Новый МХАТ, сознательно идя на вызов, связываясь с темой Сталина и хайпом про Бузову, в очередной раз в этом сезоне диктует повестку — и эстетическую, и информационную», — рассказывал худрук МХАТа.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как Митрополит Иларион заступился за Бузову.