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Спектакль во МХАТе с участием Бузовой отменен

Диана Товсепова
2 часа назад

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова в июне продемонстрировала публике свою игру в театральной постановке «Чудесный грузин» во МХАТе им. Горького.

Спектакль во МХАТе с участием Бузовой отменен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно в СМИ сообщили, что руководство театра продлило контракт с телеведущей на новый сезон.

Однако сейчас выясняется, что осенью Ольга Бузова все-таки не выйдет на прославленную сцену МХАТа.

О том, что планы кардинально поменялись рассказал заместитель худрука МХАТа Захар Прилепин.

«Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова (худрука МХАТа, — прим. «СтарХита»). Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками. Я с ним даже не советовался на эту тему, просто слышал, что он решил спектакль перенести. Просто убрали эту тему и все», — отмечает Прилепин.

Бузова исполнила в постановке роль певицы Бэллы Шанталь, однако актерское сообщество в большинстве своем было не согласно с выбором руководства театра. При этом художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков был вполне доволен игрой реалити-звезды.

«Приглашенные актеры Георгий Иобадзе и Ольга Бузова снимают все вопросы и сомнения. Протестовать против этих исполнителей могут либо глупцы, либо откровенные ангажированные хейтеры. Новый МХАТ, сознательно идя на вызов, связываясь с темой Сталина и хайпом про Бузову, в очередной раз в этом сезоне диктует повестку — и эстетическую, и информационную», — рассказывал худрук МХАТа.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как Митрополит Иларион заступился за Бузову.

Звёзды,Георгий Иобадзе,Эдуард Бояков,Захар Прилепин,Ольга Бузова,StarHit,
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