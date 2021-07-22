На слуху: что происходит с МакSим

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @maksimartist @maksimartist

@nyusha_nyusha

Певица Анна Шурочкина известная под псевдонимом Нюша в своем Instagram опубликовала фото второй беременности.

"Секси мама индахаус", — пдписала артистка публикацию.

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова в июне продемонстрировала публике свою игру в театральной постановке «Чудесный грузин» во МХАТе им. Горького.

Недавно в СМИ сообщили, что руководство театра продлило контракт с телеведущей на новый сезон.

Однако сейчас выясняется, что осенью Ольга Бузова все-таки не выйдет на прославленную сцену МХАТа.

@maksimartist

Марина Абросимова, известная как МакSим, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила представительница певицы в разговоре с РИА Новости.

С 19 июня МакSим подключена к аппарату ИВЛ. Все это время девушка находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. Тест на коронавирус у МакSим был отрицательным.

Ранее в СМИ появлялась информация, что певице становится хуже.

В студии программы "Судьба человека" Галина Говорухина, вдова режиссера Станислава Говорухина, объяснила, почему не родила ребенка.

Женщина рассказала, что все решил несчастный случай. При этом детей пара очень хотела.

"Мы очень хотели детей, но когда я была беременной, то залезла в холодную ванную в Одессе. Начались проблемы со здоровьем. Меня забрали в больницу. И случилось то, что случается у гинеколога в кресле. Произошло сильное кровотечение", — рассказывает Галина.

Кадр из Youtube-шоу "Петя любит выпить"

Популярный телеведущий и комик Михаил Шац высказался об отъезде из России в эфире Youtube-шоу «Петя любит выпить».