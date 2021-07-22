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На слуху: что происходит с МакSим

Диана Товсепова
1 час назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: что происходит с МакSим
Фото: @maksimartist@maksimartist

Нюша показала вторую беременность

@nyusha_nyusha

Певица Анна Шурочкина известная под псевдонимом Нюша в своем Instagram опубликовала фото второй беременности.

"Секси мама индахаус", — пдписала артистка публикацию.

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Спектакль во МХАТе с участием Бузовой отменен

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова в июне продемонстрировала публике свою игру в театральной постановке «Чудесный грузин» во МХАТе им. Горького.

Недавно в СМИ сообщили, что руководство театра продлило контракт с телеведущей на новый сезон.

Однако сейчас выясняется, что осенью Ольга Бузова все-таки не выйдет на прославленную сцену МХАТа.

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"Стабильно тяжелое": представитель МакSим о ее состоянии

@maksimartist

Марина Абросимова, известная как МакSим, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила представительница певицы в разговоре с РИА Новости.

С 19 июня МакSим подключена к аппарату ИВЛ. Все это время девушка находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. Тест на коронавирус у МакSим был отрицательным.

Ранее в СМИ появлялась информация, что певице становится хуже.

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Вдова Говорухина объяснила, почему у них не было детей

В студии программы "Судьба человека" Галина Говорухина, вдова режиссера Станислава Говорухина, объяснила, почему не родила ребенка.

Женщина рассказала, что все решил несчастный случай. При этом детей пара очень хотела.

"Мы очень хотели детей, но когда я была беременной, то залезла в холодную ванную в Одессе. Начались проблемы со здоровьем. Меня забрали в больницу. И случилось то, что случается у гинеколога в кресле. Произошло сильное кровотечение", — рассказывает Галина.

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Шац оценил возможность уехать из России

Кадр из Youtube-шоу "Петя любит выпить"

Популярный телеведущий и комик Михаил Шац высказался об отъезде из России в эфире Youtube-шоу «Петя любит выпить».

Комик заявил, что любит свою родину и не видит смысла в продолжении карьеры за границей. Он объяснил, что ему комфортнее взаимодействовать с теми, с кем он говорит на одном языке.

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Звёзды,Анна Шурочкина,Михаил Шац,Станислав Говорухин,Ольга Бузова,РИА Новости,
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