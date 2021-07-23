Пьеха о нападении на сына: "Хочу, чтобы она понесла наказание"

Cын Стаса Пьехи проходит обследование в клинике после нападения супруги арбитра Владислава Безбородова. Женщина отрицает свою вину, но уголовное дело на нее уже заведено. Об этом сообщает StarHit.
«Я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых она избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам», — говорит артист.
Мальчик проткнул надувной бассейн, а женщина грубо отшвырнула его и хватала его за руки. В результате Петя получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ушиб бедра. Ребенок до сих пор находится под наблюдением специалистов.
«Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом», — говорила экс-супруга Пьехи.
В момент потасовки Безбородова успела нанести несколько ударов бабушке мальчика по голове. Ирина отрицает свою вину и уверяет, что является жертвой в данной ситуации. Приехавшей на место события полиции она даже заявила о сломанном позвоночнике.
«При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами», — делились со «СтарХитом» очевидцы.
Безбородова объясняла свои действия простым желанием защитить собственного ребенка. Петя испортил бассейн из-за запрета общаться с ее сыном. Женщина испугалась, что мальчик может навредить и ее годовалому наследнику.
«Нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого», — негодует Стас Пьеха.
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