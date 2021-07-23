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Пьеха о нападении на сына: "Хочу, чтобы она понесла наказание"

Даня Виттиг
1 час назад

Cын Стаса Пьехи проходит обследование в клинике после нападения супруги арбитра Владислава Безбородова. Женщина отрицает свою вину, но уголовное дело на нее уже заведено. Об этом сообщает StarHit.

Пьеха о нападении на сына: "Хочу, чтобы она понесла наказание"
Фото: @wolfieha@wolfieha

«Я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых она избила. Согласно букве закона. Я сразу передал это дело профессионалам», — говорит артист.

Мальчик проткнул надувной бассейн, а женщина грубо отшвырнула его и хватала его за руки. В результате Петя получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ушиб бедра. Ребенок до сих пор находится под наблюдением специалистов.

«Сына ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом», — говорила экс-супруга Пьехи.

В момент потасовки Безбородова успела нанести несколько ударов бабушке мальчика по голове. Ирина отрицает свою вину и уверяет, что является жертвой в данной ситуации. Приехавшей на место события полиции она даже заявила о сломанном позвоночнике.

«При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами», — делились со «СтарХитом» очевидцы.

Безбородова объясняла свои действия простым желанием защитить собственного ребенка. Петя испортил бассейн из-за запрета общаться с ее сыном. Женщина испугалась, что мальчик может навредить и ее годовалому наследнику.

«Нет ни одного ребенка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого», — негодует Стас Пьеха.

Ранее "Рамблер" сообщал о зависимости и инсульте Стаса Пьехи.

Звёзды,Владислав Безбородов,Стас Пьеха,StarHit,
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