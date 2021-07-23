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Варшавер объяснил маленькую зарплату Богомолова

Даня Виттиг
1 час назад

Директор «Ленкома», руководитель объединения театров Москвы Марк Варшавер объяснил небольшую зарплату у худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Варшавер объяснил маленькую зарплату Богомолова
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

До этого муж Ксении Собчак озвучивал сумму в 100-150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Зарплаты у руководителей в каждом театре Москвы разные. Решение о сумме принимает Департамент культуры. Для некоторых театров зарплата руководителя в 100-150 тысяч рублей вполне неплохая».

Как заметил Марк Варшавер, его зарплата, безусловно, повыше.

«Не я устанавливаю себе зарплату. Никогда не просил повысить ее. Если мне платят определенную сумму, значит так положено по штатному расписанию. Богомолова, что жалеть. Он талантливый человек. Это самое большое богатство. Если есть талант, то и зарплата будет расти. Лучше бы каждый о себе подумал, чем о материальном состоянии другого человека», — заметил Марк Варшавер.

Ранее "Рамблер" сообщал, кому обычно не везет с деньгами.

Звёзды,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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