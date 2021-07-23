Варшавер объяснил маленькую зарплату Богомолова

«Не я устанавливаю себе зарплату. Никогда не просил повысить ее. Если мне платят определенную сумму, значит так положено по штатному расписанию. Богомолова, что жалеть. Он талантливый человек. Это самое большое богатство. Если есть талант, то и зарплата будет расти. Лучше бы каждый о себе подумал, чем о материальном состоянии другого человека», — заметил Марк Варшавер.