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СМИ: у МакSим обнаружили новую инфекцию

Даня Виттиг
2 часа назад

У МакSим обнаружена новая инфекция, поэтому состояние певицы ухудшилось. Снимок КТ оценил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, в распоряжении которого оказались анализы артистки. Об этом сообщает издание Life.ru.

По мнению врача, коронавирус уходит на второй план. Но результаты новой компьютерной томографии говорят о том, что ситуация ухудшилась. Проблемы связаны с бактериальной либо грибковой инфекцией. Также Овечкин заметил увеличение полостей деструкции, что говорит о разрушении лёгких.

"Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое лёгкое", — сказал он.

Врач добавил, что существует опасность, что лёгкое исполнительницы не восстановится даже после выздоровления.

Ранее "Рамблер" сообщал, что говорит о состоянии певицы ее менеджер.

Звёзды,Видео,Вячеслав Овечкин,
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