Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии артиста

"Папа находится дома Он действительно некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре, непривитый, пришел с плохим самочувствием на спектакль и наградил Слава богу, папа был привит",