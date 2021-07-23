Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии артиста

Народный артист России Михаил Боярский находится дома после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал на в своей Instagram-аккаунте его сын Сергей Боярский.
"Папа находится дома Он действительно некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре, непривитый, пришел с плохим самочувствием на спектакль и наградил Слава богу, папа был привит",
— отметил сын актера. Он также добавил, что Боярский перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких и повышенной температуры.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Павел Табаков рассказал о дочери.