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Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии артиста

Мария Грибова
1 час назад

Народный артист России Михаил Боярский находится дома после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал на в своей Instagram-аккаунте его сын Сергей Боярский.

Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Папа находится дома Он действительно некоторое время назад находился в больнице с коронавирусной инфекцией. Он был привит "Спутником" в январе. Буквально сейчас должен был пройти ревакцинацию, но, к сожалению, не успел. Кто-то в театре, непривитый, пришел с плохим самочувствием на спектакль и наградил Слава богу, папа был привит",

— отметил сын актера. Он также добавил, что Боярский перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких и повышенной температуры.

Ранее "Рамблер" писал о том, что Павел Табаков рассказал о дочери.

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