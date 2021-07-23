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На слуху: Павел Табаков рассказал о дочери

Мария Грибова
50 минут назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Павел Табаков рассказал о дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии артиста

Народный артист России Михаил Боярский находится дома после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал на в своей Instagram-аккаунте его сын Сергей Боярский. Боярский перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких и повышенной температуры.

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Пьеха о нападении на сына: "Хочу, чтобы она понесла наказание"

@wolfieha

Cын Стаса Пьехи проходит обследование в клинике после нападения супруги арбитра Владислава Безбородова. Женщина отрицает свою вину, но уголовное дело на нее уже заведено.

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«Дружим, но не живем»: Павел Табаков рассказал о дочери

@tabakov_pavel

Актер Павел Табаков впервые высказался о рождении у него в семье дочери. При этом актер отметил, что личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться с ней со всем миром. Он не хочет, чтобы все обсуждали, как он живет.

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СМИ: у МакSим обнаружили новую инфекцию

@maksimartist

У МакSим обнаружена новая инфекция, поэтому состояние певицы ухудшилось. Снимок КТ оценил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, в распоряжении которого оказались анализы артистки. По мнению врача, коронавирус уходит на второй план.

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