На слуху: Павел Табаков рассказал о дочери

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Народный артист России Михаил Боярский находится дома после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал на в своей Instagram-аккаунте его сын Сергей Боярский. Боярский перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких и повышенной температуры.
Cын Стаса Пьехи проходит обследование в клинике после нападения супруги арбитра Владислава Безбородова. Женщина отрицает свою вину, но уголовное дело на нее уже заведено.
Актер Павел Табаков впервые высказался о рождении у него в семье дочери. При этом актер отметил, что личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться с ней со всем миром. Он не хочет, чтобы все обсуждали, как он живет.
У МакSим обнаружена новая инфекция, поэтому состояние певицы ухудшилось. Снимок КТ оценил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, в распоряжении которого оказались анализы артистки. По мнению врача, коронавирус уходит на второй план.