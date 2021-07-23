На слуху: Павел Табаков рассказал о дочери

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Народный артист России Михаил Боярский находится дома после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал на в своей Instagram-аккаунте его сын Сергей Боярский. Боярский перенес болезнь в легкой форме, без поражения легких и повышенной температуры.

@wolfieha

Cын Стаса Пьехи проходит обследование в клинике после нападения супруги арбитра Владислава Безбородова. Женщина отрицает свою вину, но уголовное дело на нее уже заведено.

@tabakov_pavel

Актер Павел Табаков впервые высказался о рождении у него в семье дочери. При этом актер отметил, что личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться с ней со всем миром. Он не хочет, чтобы все обсуждали, как он живет.

@maksimartist