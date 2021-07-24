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Безруков стал отцом в пятый раз

Lenta.ruиещё 11
5 часов назад

Российский актер Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Новостью о рождении сына он поделился с подписчиками на странице в Instagram.

Безруков стал отцом в пятый раз
Фото: @s_bezrukov@s_bezrukov

47-летний артист опубликовал снимок из родильной палаты, на котором он показывает супругу, режиссера Анну Матисон с младенцем на руках.

«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом»,

— подписал фото артист.

В комментариях друзья и поклонники стали поздравлять многодетного отца с пополнением. Одними из первых Безрукова поздравили актрисы Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и другие звезды. «Поздравляем вас от всей души! Будьте здоровы все вместе!», «Маме и сыночку крепкого здоровья, веселых дней и спокойных ночей», «Это потрясающее событие. Дай Бог здоровья малышу и Ане. Растите на радость всем!», — написали комментаторы.

Известно, что Безруков и Матисон познакомились в 2014 году на съемках картины «Млечный путь». В 2016 году у четы родилась дочь, а в 2018 сын. Сообщалось, что у артиста есть еще двое детей. С 2000-го по 2015 год Безруков состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой, общих детей у них не было.

Звёзды,Эдгард Запашный,Светлана Ходченкова,Ирина Безрукова,Анна Матисон,Елизавета Боярская,
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