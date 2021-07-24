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«Я так ждала тебя, Вова»: звезды, на которых не хотели жениться

Екатерина Ёлкина
1 час назад

Романтические чувства не поддаются никакой логике. Как можно так долго быть вместе и ни разу не пожениться? Оказывается, можно! Ведь любовь не зависит от размера бриллианта на безымянном пальце и количества гостей на свадьбе.

Тина Тернер и Эрвин Бах
1/7 Тина Тернер и Эрвин Бах
Фото: globallookpress.com
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Эмма Бантон и Джейд Джонс
2/7 Эмма Бантон и Джейд Джонс
Фото: globallookpress.com
Труди Стайлер и Стинг
3/7 Труди Стайлер и Стинг
Фото: globallookpress.com
Наталья Водянова и Антуан Арно
4/7 Наталья Водянова и Антуан Арно
Фото: globallookpress.com
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Кейт Миддлтон и принц Уильям
5/7 Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: globallookpress.com
Лена Перминова и Александр Лебедев
6/7 Лена Перминова и Александр Лебедев
Фото: @lenaperminova
Анна Курникова и Энрике Иглесиас
7/7 Анна Курникова и Энрике Иглесиас
Фото: globallookpress.com

Тина Тернер и Эрвин Бах

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На самом деле Эрвин Бах сделал предложение Тине Тернер задолго до свадьбы, но певица не спешила давать согласие. Возможно, на это повлияло то, что предыдущий брак Тины Тернер оказался не слишком удачным, бывший муж Айк регулярно поднимал на нее руку. Но спустя 27 лет отношений она сказала "Да!", и свадьба состоялась.

Эмма Бантон и Джейд Джонс

Бывшая участница популярной группы Spice Girls Эмма Бантон впевые вышла замуж в 2021 году. С Джейдом Джонсом они вместе уже 23 года, за это время у них родились двое детей, а вот до свадьбы руки дошли только сейчас.

Труди Стайлер и Стинг

Они вместе страшно сказать, сколько лет. Актриса Труди Стайлер обратила внимание на музыканта еще в 1977 году, они жили не так далеко друг от друга, но впервые встретились они в 1982 году. Тогда Стинг еще был женат на другой актрисе, правда через год развелся, а Труди в этот момент уже была беременной. Но в законном браке родился лишь четвертый ребенок, поскольку поженились они только через десять лет отношений.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Их роман начался в 2011 году, но свадьба состоялась только в 2020-м. Российская супермодель Наталья Водянова за это время успела родить наследнику одной из самых богатых французских семей Антуану Арно двоих сыновей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Они начали встречаться в 2003 году, их отношения нельзя было назвать безоблачными — они то расходились, то сходились вновь. Но через восемь лет принц Уильям решился сделать предложение Кейт, и она ответила согласием.

Лена Перминова и Александр Лебедев

Лена Перминова похвасталась заветным кольцом в марте 2020 года, к этому моменту их отношения с бизнесменом Александром Лебедевым длились уже 15 лет. В мае 2021 модель родила от любимого четвертого ребенка — сына Сашу, а вот дата свадьбы все еще не назначена.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Наверное, не будет ошибкой, назвать эту пару одной из самых скрытных. Достоверно известно, что они воспитывают троих детей — двойняшек Николаса и Люси, родившихся в 2017, и дочку Машу, которая появилась на свет в 2020-м. Анна и Энрике познакомились в далеком 2001 году на съемках клипа на песню Escape. Тогда все обсуждали страстный поцелуй Курниковой и Иглесиаса, появились слухи о романе. Это оказалось правдой, но сообщений о свадьбе пока еще не было.

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