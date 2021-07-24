Романтические чувства не поддаются никакой логике. Как можно так долго быть вместе и ни разу не пожениться? Оказывается, можно! Ведь любовь не зависит от размера бриллианта на безымянном пальце и количества гостей на свадьбе.

1/7 Тина Тернер и Эрвин Бах Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Эмма Бантон и Джейд Джонс Фото: globallookpress.com 3/7 Труди Стайлер и Стинг Фото: globallookpress.com 4/7 Наталья Водянова и Антуан Арно Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: globallookpress.com 6/7 Лена Перминова и Александр Лебедев Фото: @lenaperminova 7/7 Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: globallookpress.com

Тина Тернер и Эрвин Бах

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На самом деле Эрвин Бах сделал предложение Тине Тернер задолго до свадьбы, но певица не спешила давать согласие. Возможно, на это повлияло то, что предыдущий брак Тины Тернер оказался не слишком удачным, бывший муж Айк регулярно поднимал на нее руку. Но спустя 27 лет отношений она сказала "Да!", и свадьба состоялась.

Эмма Бантон и Джейд Джонс

Бывшая участница популярной группы Spice Girls Эмма Бантон впевые вышла замуж в 2021 году. С Джейдом Джонсом они вместе уже 23 года, за это время у них родились двое детей, а вот до свадьбы руки дошли только сейчас.

Труди Стайлер и Стинг

Они вместе страшно сказать, сколько лет. Актриса Труди Стайлер обратила внимание на музыканта еще в 1977 году, они жили не так далеко друг от друга, но впервые встретились они в 1982 году. Тогда Стинг еще был женат на другой актрисе, правда через год развелся, а Труди в этот момент уже была беременной. Но в законном браке родился лишь четвертый ребенок, поскольку поженились они только через десять лет отношений.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Их роман начался в 2011 году, но свадьба состоялась только в 2020-м. Российская супермодель Наталья Водянова за это время успела родить наследнику одной из самых богатых французских семей Антуану Арно двоих сыновей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Они начали встречаться в 2003 году, их отношения нельзя было назвать безоблачными — они то расходились, то сходились вновь. Но через восемь лет принц Уильям решился сделать предложение Кейт, и она ответила согласием.

Лена Перминова и Александр Лебедев

Лена Перминова похвасталась заветным кольцом в марте 2020 года, к этому моменту их отношения с бизнесменом Александром Лебедевым длились уже 15 лет. В мае 2021 модель родила от любимого четвертого ребенка — сына Сашу, а вот дата свадьбы все еще не назначена.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас